Vereador William Alemão incentiva instituição que oferece aulas gratuitas de dança

Atualmente, cerca de 50 alunos são atendidos pela organização que busca expandir sua atuação

Na tarde de ontem (5), o vereador William Alemão (Cidadania) visitou as instalações da Instituição Educacional Arte Sem Fronteiras, localizada no Centro da cidade, na rua Igarapé de Manaus. A organização, coordenada por Wilson Júnior, oferece aulas de balé, dança contemporânea, jazz e danças populares (afro, boi-bumbá e carimbó) para jovens e adolescentes, gratuitamente.

Desde 2008, a instituição atua com aulas de segunda a sexta, à tarde e à noite, aumentando a possibilidade de acesso à cultura, proporcionando atividade saudável e divertida para os jovens da região. Com a visita do vereador William Alemão, a instituição busca firmar novas parcerias para oferecer cursos de formação profissionalizante e aulas de idiomas.

Durante a visita, o vereador elogiou o trabalho desenvolvido pela instituição e destacou a importância da arte e da cultura na formação dos jovens. “É muito importante que iniciativas como essa sejam valorizadas e apoiadas. A arte e a cultura são essenciais para o desenvolvimento dos jovens”, afirmou William Alemão.

A Instituição Educacional Arte Sem Fronteiras conta com professores voluntários que dedicam seu tempo e conhecimento na instituição. Atualmente, cerca de 50 alunos são atendidos pela organização que busca expandir sua atuação, oferecendo, cada vez mais, oportunidades para a comunidade.

Com informações da assessoria