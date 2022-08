Vereador Rodrigo Guedes cobra que postos reduzam preço da gasolina após nova redução do preço na Petrobras

Com o novo anúncio de redução no valor da gasolina feito pela Petrobras, o vereador Rodrigo Guedes(Republicanos) realizou fiscalizações em postos de gasolina de Manaus e constatou que a medida ainda não foi adotada em todos os estabelecimentos. A redução de R$ 0,15 no preço do litro do combustível na Petrobras foi anunciada na última quinta-feira, 28/07.

Três dias após o anúncio da Petrobras, Guedes realizou fiscalização em postos de combustível da capital e constatou que nenhum havia adotado a determinação da refinaria.

Já na terça-feira, 2/8, identificou alguns postos divulgando o valor da redução. Porém, a redução precisa chegar em todos os postos sob pena de estarem realizando uma prática abusiva, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

“Se reduziu na Petrobras, tem que reduzir nas bombas. Alguns postos já reduziram, isso significa que mais uma vez a nossa cobrança está funcionando mas precisa chegar a todos! Essa redução precisa ser adotada por todos os postos, o valor precisa chegar nas bombas! Precisamos de um mercado justo, pois cada centavo conta no bolso da população! Vou continuar cobrando até que todos os postos adotem essa medida, a população precisa ser beneficiada. Isso é mais do que justo, é o que a lei determina, mesmo que vivamos numa economia de mercado capitalista”, declarou.