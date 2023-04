Vereador Roberto Sabino recebe demandas de moradores da Comunidade Braga Mendes

O vereador Roberto Sabino (Podemos) esteve na tarde de ontem (26), na comunidade Braga Mendes no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. A convite dos moradores, Roberto Sabino ouviu as principais demandas, como recapeamento das ruas, limpeza pública e melhorias na iluminação.

Segundo os moradores, as ruas Cristal, travessa Cobre, rua das Pratas e Macassita necessitam urgentemente de revitalização asfáltica, tendo em vista que os buracos nas vias já causaram diversos acidentes. A reforma, além de contribuir com o tráfego no local, melhoraria o acesso de pedestres.

Roberto Sabino se comprometeu a levar os pedidos e demandas em requerimentos para as secretarias competentes como a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e a Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp).

Como Presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Manaus (CMM), o vereador ressalta que a revitalização de ruas, recapeamento e limpeza urbana contribui no aprimoramento de paisagismos e como um todo, auxilia na segurança pública do bairro.

Com informações da assessoria