Vereador Professor Samuel chama atenção para acesso alarmante de crianças a armas

No dia do Desarmamento Infantil, (15/04), o Presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Professor Samuel chama atenção para o acesso alarmante de crianças a armas. No Brasil, o Estatuto do Desarmamento proíbe a fabricação e venda de réplicas de armas, que podem ser utilizadas, por sua similaridade, na prática de crimes.

Para o parlamentar os casos de ataques a escolas e o acesso de crianças a armas brancas e de fogo, não são casos isolados e trazem reflexões quanto às atitudes que devem ser tomadas: para prevenir, mitigar e evitar que mais tragédias ocorram na cidade de Manaus e no país.

“O que eu vejo é que há necessidade de um debate na sociedade para nós discutirmos a importância da família. A importância do diálogo de pai, mãe, tio, tia, avô, avó, com seus filhos, com seus sobrinhos e com os seus netos. Temos a necessidade de voltarmos a discutir o respeito, a tolerância, a empatia e o perdão. Isso precisa ser discutido. Lembro muito bem de quando eu estudava em uma escola pública, no momento em que o professor entrava na sala eu ficava de pé. Nossas crianças e adolescentes estão desrespeitando os professores, se desrespeitando entre si, motivados por questões baseadas apenas em impulso, em vinganças e tudo isso torna-se um problema muito maior quando o acesso e o incentivo a armas se tornam comum e banal”, disse Professor Samuel.

Inúmeros textos, fotos e vídeos com elogios e celebração a autores de ataques a escolas e à violência cometida por eles circulam livremente nas redes sociais, com incentivos a violência e uso de armas. Não é preciso entrar na deepweb ou procurar extensivamente. Não se trata de um submundo oculto, mas de um conteúdo acessível, inclusive para adolescentes e crianças em grandes plataformas de compartilhamento de conteúdo da internet, como Twitter, Tiktok e chats de jogos.

“Diante de tudo que vivemos nas últimas semanas, inúmeras medidas já foram tomadas, mas o que quero destacar é que as redes sociais têm um peso em tudo isso, publicações costumam ter centenas de curtidas e comentários elogiando esses ataques doentios. Meu gabinete está debruçado buscando projetos que contribuam no combate a esse tipo de problemática que atinge todo Brasil, mas aqui peço, pais, avô, avó, responsáveis, olhem pelos seus filhos! Vejam o que eles veem, conversem, criem laços, esse é um momento que precisamos estar unidos para acabar com esse movimento que infelizmente cresce cada dia mais”, finalizou Samuel.

Com informações da assessoria