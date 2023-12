Ao término de mais um ano, o vereador Peixoto (Agir) dá segmento ao plano de ter o seu mandato à disposição da população manauara. Em 2023 o parlamentar estendeu o seu trabalho para as ruas da capital, com visita a comunidades, fiscalização de obras e serviços e, em especial, com a concretização de um projeto que leva serviços essenciais a moradores de diferentes bairros da cidade.

Para o parlamentar, este ano foi focado em realizar mais uma das metas que se propôs ao ser eleito em 2020, que era estar ainda mais próximo da população.

“Desde quando fui eleito tracei metas e, graças a Deus, venho conseguindo alcançar. Em 2021, entrei de cabeça em tentar, ao máximo, criar propostas para melhorar a vida de nossa gente, tendo que superar os desafios impostos pela pandemia de Covid-19. Em 2022 foi o ano de conseguir a aprovação dos projetos que propus em 2021”, explicou Peixoto.

“Foi desafiador, mas tive êxito e estou entre os vereadores com mais Projetos de Lei aprovados na atual Legislatura. Em 2023 meu foco era atuar mais nas comunidades e finalizo o ano com a sensação de dever cumprido”, explica Peixoto.

Atuação na CMM

Assim como nos dois primeiros anos de mandato, Peixoto manteve ativa a atuação na CMM. Ao longo de 2023, o vereador apresentou uma série de proposituras que incluem Projetos de Lei, de Resolução e de Decreto Legislativo, além de indicações, requerimentos, moções, tribunas populares, ofícios e pareceres.

Entre essas ações destacam-se a aprovação de nove projetos, sendo seis Projetos de Lei, um Projeto de Lei Complementar, um Projeto de Resolução e um Projeto de Decreto Legislativo.

“Não entrei na Câmara pensando em números ou apenas fazendo volume, mas tive a chance de propor bons projetos que renderam aprovações. Contribuir na melhoria da vida da população sempre foi e será o meu objetivo”, afirmou o vereador.

Participação ativa

Neste ano, Peixoto foi eleito presidente da 7ª Comissão de Serviços e Obras Públicas (COMSOP) da Câmara Municipal. A pasta tem como objetivo opinar sobre a criação e a organização dos serviços subordinados às Secretarias Municipais e às entidades paraestatais.

Como liderança, o vereador fiscalizou e participou ativamente de ações e obras da Prefeitura de Manaus, sobretudo na atuação da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

O parlamentar também foi presente em grandes intervenções na cidade e em pequenos reparos pontuais, buscando sempre colaborar para o rápido restabelecimento de vias e estruturas visando o bem estar da população. Ele afirma que a formação em Engenharia Civil e a experiência de gestão pública o referenda na função.

Atendimento

Peixoto atuou na linha de frente em prol da população afetada pela severa estiagem que atingiu o estado em 2023. O vereador, que já tem um longo histórico junto às comunidades ribeirinhas, não deixou de atuar em soluções que minimizem as necessidades surgidas com a descida dos rios.

Além de indicações junto a Prefeitura de Manaus para incluir ações emergenciais nas comunidades à margem dos rios, o parlamentar também entrou na luta pelas centenas de famílias da Comunidade Marina do Davi.

Nesta localidade, trabalhadores e moradores foram beneficiados com as ações capitaneadas por Peixoto, como construção de estruturas para o prolongamento do trabalho dos profissionais da Associação dos Profissionais de Transporte Fluvial da Marina do Davi (ACAMDAF), a limpeza e manutenção da área e na distribuição de cestas básicas para os trabalhadores e moradores da região.

“Tanto os trabalhadores do transporte fluvial como os moradores têm o meu carinho e respeito e sei que confiam no meu trabalho. São 3 anos que atuamos aqui, na tentativa de melhorar a vida deles. A vazante deste ano trouxe muitos prejuízos a essa população, não poderia ficar de braços cruzados neste momento e sei que o que realizei fez a diferença em suas vidas”, ressaltou.

Ação social

O ano de 2023 também trouxe a concretização de um sonho do vereador que foi a implantação do “Gabinete em Ação”, projeto social que leva aos bairros de Manaus uma manhã diferente, com serviços essenciais à população mais carente.

O projeto conta com a ajuda de parceiros que em conjunto tentam suprir a necessidade dos moradores da área contemplada. A cada ação, dezenas de serviços são ofertados, como atendimentos jurídicos, médicos, embelezamento, de cidadania e sociais.

Em três edições realizadas este ano, o “Gabinete em Ação” superou as expectativas do parlamentar.

“Este era um projeto que há tempos queria pôr em prática e confesso que não esperava ter um retorno tão bom quanto alcançamos. Centenas de pessoas já tiveram a chance de ser atendidas e muitas resolveram questões que há anos não conseguiam solução. Então o projeto interveio e conseguiu ajudá-las”, destacou.

Com informações da assessoria