Vereador Peixoto aciona Seminf e resolve recuperação de rua na Comunidade Jesus Me Deu

Após saber que fornecimento de oxigênio para criança traqueostomizada seria suspenso, o parlamentar acionou secretaria para realização de obra

Na manhã de ontem (22), o vereador Peixoto (sem partido) esteve acompanhando o serviço que a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) realizou em atendimento à solicitação, na rua Galileia, na Comunidade Jesus Me Deu, na Colônia Terra Nova, zona norte da capital. A via estava com buracos, prejudicando o tráfego de carros e a acessibilidade dos moradores, em especial da pequena Larissa Santos, de 7 anos, portadora de síndrome de down, cardiopata e traqueostomizada.

Por depender de oxigênio para manutenção de sua saturação, a criança precisa receber os cilindros em casa, mas a situação da rua estava prejudicando a entrega. Por conta disso, dona Ivanilce Miranda, mãe da menor, entrou em contato com Peixoto, pedindo ajuda para a revitalização da via.

“Ontem eu recebi um vídeo que mostrava a situação dessa rua Galiléia. Como Larissa recebe o oxigênio, a empresa que faz esse serviço informou que por conta do estado da rua, não poderia mais vir até a casa e isso põe em risco a vida da criança. Na mesma hora, entrei em contato com o secretário Renato Júnior, que colocou a equipe da Seminf à disposição para resolver a situação e hoje as máquinas já iniciaram o serviço”, destacou o parlamentar.

A equipe da Seminf já deu início ao trabalho de reparo. Ainda no sábado, as máquinas já entraram na rua e realizaram o processo de revitalização, com a limpeza e retirada do asfalto danificado. Até o início da próxima semana, o problema da rua Galileia estará resolvido, trazendo tranquilidade ao coração da mãe da pequena Larissa.

“A minha filha correu o risco de ficar sem o abastecimento de oxigênio, que é algo que ela precisa para sobreviver. Por isso fiz o vídeo e pedi ao vereador Peixoto, que na hora procurou resolver o problema da minha filha e graças a Deus eles agora estão aqui, ajeitando a rua para que o oxigênio venha até a minha filha”, agradeceu Ivanilce Miranda.

Juntamente com a equipe de obra, o subsecretário de serviços básicos, Seminf, Efrain Costa de Aragão também esteve na Comunidade, acompanhando o andamento dos trabalhos.

“Eu quero aqui agradecer ao subsecretário Efrain, que assim como o secretário Renato Júnior e o prefeito David Almeida se prontificaram a resolver o mais rápido possível e minimizar os problemas dessa família. Agradeço também a Dona Ivanilce, mãe da Larissa, que confiou em mim e me deu a honra de poder ajudá-las”, complementou Peixoto.

