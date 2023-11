Vereador Luis Mitoso assume liderança do MDB Amazonas na Câmara Municipal de Manaus

Convite partiu do presidente da legenda no estado, o senador Eduardo Braga

O vereador Luis Mitoso deixa a liderança do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) para assumir a liderança do Movimento Democrático Brasileiro (MDB Amazonas) na Câmara Municipal de Manaus. O convite para a filiação partiu do presidente da legenda no estado, o senador e ex-governador Eduardo Braga, na semana passada.

Em discurso na Casa Legislativa, ontem (21), o parlamentar destacou a filiação em reunião na sede do MDB Amazonas. “É uma honra chegar a um partido histórico e de tamanha grandeza. Um partido com 57 anos de muitas lutas e conquistas nacionais, capitaneado no nosso estado, pelo senador Eduardo Braga, que assumiu com muita habilidade a relatoria da tão esperada Reforma Tributária que, há décadas, está em discussão no Brasil”.

Luis Mitoso fez questão de ressaltar, ainda, a contribuição de Eduardo Braga acerca da Reforma Tributária. “Ele lutou para que tivéssemos a primeira Reforma Tributária construída em um Regime Democrático. Ou seja, o senador se mostrou aguerrido, fazendo um trabalho difícil de composição e de articulação, se mostrando um defensor da nossa nação, mas, sobremaneira, sempre buscando a valorização da nossa região e de forma implacável a permanência das garantias do Polo Industrial de Manaus (PIM)”.

Ao entregar a ficha de filiação ao vereador Mitoso, o senador Eduardo Braga lhe deu boas-vindas. “Mais um companheiro que se integra ao MDB Amazonas, o que garantirá plena representatividade na Câmara, pelos interesses da população manauara e do Amazonas”, disse Braga.

Com informações da assessoria