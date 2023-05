Vereador Kennedy Marques lança campanha de conscientização: ‘Freie para os animais’

Adesivos para carros com a frase “Atenção! Eu freio para os animais” foram distribuídos em pontos estratégicos da cidade

Com o objetivo de levar conscientização aos condutores de veículos, o vereador Kennedy Marques (PMN) çançou a campanha “Freie para os animais”, com adesivos para carros que foram distribuídos hoje (19), em pontos estratégicos da cidade.

Para o vereador, essa é uma forma de levar informação aos motoristas sobre a importância de respeitar os animais no trânsito, principalmente pela incidência de atropelamentos de bichinhos de várias espécies nas ruas de Manaus e quando não é prestado o devido socorro, grande parte deles morrem no próprio local.

A distribuição dos adesivos começou logo cedo, às 8h da manhã, e aconteceu na avenida Torquato Tapajós, Boulevard, rotatórias do Eldorado, no Jorge Teixeira e próximo à Feira do Coroado.

Com informações da assessoria