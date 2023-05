Vereador Jander Lobato promove ações sociais em homenagem às mães de Manaus

O parlamentar participou de atividades sociais, e reafirmou seu apoio em ações e projetos voltados para a qualidade de vida das famílias

Em homenagem ao Dia das Mães, comemorado hoje (14), o vereador Jander Lobato (PP) percorreu os bairros das zonas leste, norte e centro-oeste, onde teve um tempo de entretenimento e diálogo com as mulheres, reafirmando seu apoio em ações e projetos voltados para a qualidade de vida das famílias.

As ações ocorreram entre sexta-feira (12), e sábado (13), com sorteios de brindes, dinâmicas e rodas de conversa. Jander também prestigiou uma partida de futebol feminino na zona leste.”Foi um tempo de muita alegria ao lado das mães. Eu que caminho diariamente nos bairros e comunidades de Manaus, conheço muitas realidades dessas mulheres que constroem suas histórias de vidas com muita luta na educação de seus filhos, no trabalho, entre outras áreas”, disse o vereador.

Em cada bairro e comunidade, o vereador agradeceu o carinho recebido pelas moradoras, que ainda fizeram uma homenagem pelo seu aniversário comemorado no dia 1⁰ de maio. Ele destacou ainda o seu compromisso com o fortalecimento dos trabalhos que garantem dignidade para a população.

“Agradeço mais uma vez o carinho recebido de todas as moradoras, e reafirmo meu apoio às ações voltadas para melhoria da qualidade de vida das famílias de nossa cidade. Parabéns a todas as mães pelo seu dia e por todos os dias deste ano”.

Com informações da assessoria