Vereador Dr. Daniel Vasconcelos promove ação social no Novo Aleixo

O vereador Dr. Daniel Vasconcelos (PSC), presidente da Comissão de Direitos Humanos, Povos Indígenas e Minorias da Câmara Municipal de Manaus (CMM), promoveu na manhã deste sábado (13/05), uma ação social na Igreja Católica Bom Jesus, no bairro Novo Aleixo, na zona Norte de Manaus. A ação do parlamentar em parceria com a comunidade Bom Jesus, contou com o apoio de voluntários das mais diversas áreas, oferecendo serviços de forma gratuita à população da localidade.

Cerca de 13 serviços foram ofertados, tais como o atendimento médico, teste rápido, preventivo, aferição de pressão e glicemia, corte de cabelo, limpeza de pele, psicólogo, orientação em saúde bucal e aplicação de flúor, assessoria jurídica e Sebrae, além da orientação ambiental, que faz parte do projeto Despertar para a Educação Ambiental, e a Zumba, do projeto Saúde em Dia, ambos os projetos são de Dr. Daniel.

De acordo com o vereador, essa ação é uma forma de estar mais próximo da população e sentir suas necessidades. “Agradeço a Deus, aos nossos voluntários, a comunidade Bom Jesus, na pessoa do Padre Thiago Santos Alves, que gentilmente abraçou a ideia. Com certeza, esse momento nos aproxima e contribui com a vida de muitas pessoas, especialmente as Mães, no qual fiz questão de homenagear, já que no domingo o dia é dedicado a elas”, apontou Daniel.

Segundo a senhora Fabiana Sales, mãe de três filhos, que mora próximo da Igreja, o serviço veio na hora certa. “Com a correria do dia-a-dia falta tempo, e essa ação veio no momento certo, pude aproveitar para cuidar um pouco de min. Gostaria de agradecer imensamente a toda equipe do vereador Dr. Daniel Vasconcelos que nos receberam muito bem na ação social”, disse.

Por sua vez, a jovem Beatriz Paixão, de 16 anos, que também mora próximo do local, afirma que o atendimento é um presente antecipado para as mães. “Estão de parabéns pelos serviços oferecidos, é um presente antecipado para as mães que aqui se encontram. Atendimentos rápidos e de excelência. Gratidão a todos”, afirmou Beatriz.