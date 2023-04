Vereador Dr. Daniel Vasconcelos promove ação de educação ambiental no bairro Coroado

A ação faz parte do projeto “Despertar para a Educação Ambiental”, uma iniciativa do parlamentar

O vereador Dr. Daniel Vasconcelos (PSC), com sua Caravana Solidária formada por voluntários promoveu ontem (15), uma ação de educação ambiental no bairro Coroado, na zona Leste de Manaus. A ação faz parte do projeto “Despertar para a Educação Ambiental”, uma iniciativa do parlamentar, atual presidente da Comissão de Direitos Humanos, Povos Indígenas e Minorias da Câmara Municipal de Manaus (CMM).

O principal ponto de ação do projeto foi concentrado nas avenidas Beira Rio e Beira Mar, por conta do Igarapé, que é castigado diariamente devido ao lixo jogado de maneira irregular. A Caravana Solidária do vereador foi dividida em equipes, abordando populares, indo nas residências e estabelecimentos e levando um Guia Prático de Reciclagem, com informações sobre os benefícios da reciclagem e do descarte correto dos resíduos para o meio ambiente. Durante a caminhada, eram ofertadas mudas de plantas à população.

Segundo o Dr. Daniel, cuidar do meio ambiente é uma questão de extrema relevância para essa geração e a geração futura.

“Chegou o momento de unir forças e agir, a natureza pede socorro, se ela é prejudicada, nós todos somos, porque fazemos parte dela. O nosso projeto, o Despertar para a Educação Ambiental tem essa finalidade, a de sensibilizar e conscientizar sobre a importância de se ter uma cidade limpa, o meio ambiente preservado, de reciclar o lixo, e descartá-lo da maneira correta,” pontuou o parlamentar.

A ação contou com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), além do Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Coroado (CDCC), de jovens dos Desbravadores, Profissionais da Reciclagem e voluntários da causa ambiental.

Para Montero Lira, morador há mais de 40 anos no Coroado, a ação do projeto é benéfica para o bairro. “A iniciativa do projeto está de parabéns, pois aqui foi disseminado informações importantes para nossos moradores. O meio ambiente precisa de socorro, e o cuidado com lixo, a reciclagem, são essenciais para preservá-lo”, disse Lira.

