Vereador Dr. Daniel Vasconcelos faz balanço sobre ações sociais e ambientais no Coroado

O vereador destacou a importância de ações voltadas para a sensibilização da população sobre a preservação dos igarapés que cortam o bairro

O vereador Dr. Daniel Vasconcelos (PSC) apresentou hoje (17), um balanço das ações da ‘Caravana Solidária’, durante pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal de Manaus (CMM). A caravana contou com atividades voltadas para a educação ambiental no bairro Coroado, zona leste da capital. A ação faz parte do projeto “Despertar para a Educação Ambiental”, uma iniciativa do parlamentar, atual presidente da Comissão de Direitos Humanos, Povos Indígenas e Minorias da Câmara Municipal de Manaus (CMM).

O vereador destacou a importância de ações voltadas para a sensibilização da população sobre a preservação dos igarapés que cortam o bairro.

“Temos uma situação crônica que é a dos igarapés cheios de lixo no bairro. Com o lixo, os bueiros entopem e, quando temos chuvas, os alagamentos castigam os moradores. Nosso propósito é sensibilizar a população e orientar sobre o descarte seletivo do lixo, reforçar que eles são aliados importantes nessa luta pela preservação do meio ambiente, pela preservação de vidas”, declarou o vereador.

Um dos principais atos da Caravana Ambiental foi a entrega de centenas de mudas de árvores para serem plantadas na região do Coroado. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), participou da ação com equipes e com a doação de mudas. Além da participação dos Recicladores que estavam junto da Caravana.

O vereador reforçou a importância das parcerias, durante o pronunciamento. “Sem parcerias importantes, não conseguimos ir mais longe. Quero agradecer ao Prefeito David Almeida, agradecer ao CDCC do Coroado, a Semmas e ao grupo de escoteiras que nos ajudaram nessa missão. Vamos continuar trabalhando para que muitas outras ações como esta ocorram na cidade”, destacou.

Com informações da assessoria