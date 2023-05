Vereador Caio André participa de homenagem ao Dia das Mães no CDC do Alvorada

Celebração contou com a presença de mais de 200 mães moradoras do bairro

Com o apoio do presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (PSC), o CDC do bairro Alvorada 1, recebeu hoje (20), uma ação comemorativa ao Dia das Mães. Com a participação de mais de 200 mães, a festividade proporcionou cortes de cabelo, esmaltação, design de sobrancelhas, massoterapia e sorteio de brindes para as homenageadas.

Para o vereador, esse é um momento de reconhecimento.

“As mães são mulheres guerreiras, que fazem de tudo por seus filhos, abdicam dos próprios futuros para pensar e dedicar-se a eles. Nós não poderíamos deixar de participar dessa ação e levar uma atenção a mais às mães batalhadoras do meu querido bairro Alvorada. Elas merecem por tudo que são e, nós, como filhos, devemos prestar todas as nossas homenagens a elas e reconhecer o quanto são fundamentais em nossa vida”, explicou Caio André.

O parlamentar ressaltou sua ligação com o bairro do Alvorada e fez questão de convidar sua própria mãe para participar da festa.

“Eu me criei no bairro Dom Pedro, quando ele ainda era chamado de Alvorada. Jogava futebol em outros bairros e me apelidavam de ‘Alvoradinha’, exatamente porque o Dom Pedro era Alvorada. Minha relação com esse bairro é cheia de boas lembranças, meus pais continuam morando no Dom Pedro, colado com o Alvorada, inclusive, hoje eu os trouxe e minha mãe está aqui curtindo a festa, na verdade está quase toda a família, porque aqui é uma comunidade que nos acolhe e a gente gosta muito de todos”, completou.

Uma das mães que participaram foi Barbara de Carvalho. Há mais de 30 anos morando no local, ela reforça a importância da ação e aprova essa proximidade com o parlamentar. Segundo ela, é de suma importância o bairro ter uma representatividade e o vereador Caio André tem representado o Alvorada na Câmara.

“Foi uma festa linda, bem organizada, desde o café da manhã, com comidas de primeira, até os nossos atendimentos de beleza. Gostei bastante e todas as mães que compareceram, também aprovaram. Caio é um parceiro do bairro e, sempre que precisamos, a gente pode contar com ele. O apoio dele foi essencial e a nós só temos que agradecê-lo por nos apoiar e, melhor, nos representar na CMM”, finalizou Bárbara.

Com informações da CMM