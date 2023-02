Venezuelano é morto a tiros na Raiz

O venezuelano Josué Alejandro Moreno Aguache, 24 anos, foi assassinado a tiros, nesta sexta-feira, 17/2, à noite, na rua Marque da Silveira, no bairro Raiz, zona Sul, por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta de características não identificadas.

As informações preliminares da polícia, dão conta de que a vítima seria vendedor de bananas na área, e conversava com algumas pessoas, no momento em que a dupla chegou ao local e efetuou os disparos. Ainda segundo a polícia, o venezuelano estaria economizando dinheiro para trazer a mãe para o Brasil.

Uma irmã de Josué Alejandro, de nome não identificado, se desesperou ao chegar ao lugar e encontrá-lo morto.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).