‘Venci a Covid-19 pela segunda vez esse ano’, afirma Amazonino Mendes

O ex-governador Amazonino Mendes (Cidadania), que é pré-candidato ao Governo do Amazonas, informou que venceu a Covid-19 mais uma vez. Esse ano, o político já testou positivo duas vezes para a doença. O último diagnóstico foi divulgado no último dia 11 pelas redes sociais de Amazonino.

Ontem (17), Amazonino usou as redes sociais para informar que havia realizado novamente um teste e estava livre da fase de transmissão da do vírus.

“Acabei de sair da farmácia com meu resultado de exame limpo. Tive apenas sintomas leves, segui as recomendações médicas e me sinto muito bem”, disse o pré-candidato ao Governo do Amazonas.

Na ocasião, Amazonino posou para fotos ao lado de funcionárias da farmácia onde realizou o teste de Covid-19.

Em janeiro deste ano, o ex-governador já havia sido contaminado pelo vírus.

*Com assessoria