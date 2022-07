Vencedores do AmazonHacka serão anunciados hoje com premiação de até R$ 25 mil

Contagem regressiva para premiação do AmazonHacka – Bio Amazônia na ExpoAmazônia Bio&Tic

A equipe vencedora do hackathon ‘AmazonHacka – Bio Amazônia, executado pelo Instituto Visão Amazônica, será conhecida hoje (2). O resultado será anunciado durante o encerramento da ExpoAmazônia Bio&Tic, que teve início nesta quinta-feira (30), no Centro de Convenções Vasco Vasques, zona centro-sul de Manaus.

De acordo com a coordenadora de projetos do Instituto Visão Amazônica, Maurília Gomes, em uma verdadeira maratona, há mais de 25 horas, os competidores das nove equipes estão empenhados em desenvolver soluções inovadoras para o fortalecimento de cadeias produtivas amazônicas.

As premiações variam de R$ 2,5 mil até R$ 25 mil para financiamento dos projetos, incluindo programas de mentoria com especialistas.

“O desafio foi apresentado aos competidores no primeiro dia do evento e as soluções deverão atender a áreas estratégicas da Bioeconomia Amazônica. Dos cinco produtos pensados, três devem ser entregues nesta sexta. Eles já entregaram o resumo estruturado da ideia que segue modelo em editor de texto a ser disponibilizado para as

equipes no início do evento e entregue em PDF. Entregaram o Mapa de Funcionalidade da solução, deverá conter um “racional” da solução, apontando como se dá o funcionamento da mesma por meio de diagramas que apontem as rotinas e funcionalidades”, contou a coordenadora.

Segundo ela, no caso de produto digital, deverão ser identificados o tipo de linguagem de programação usada, API’s (Interface de Programação de Aplicativos) e banco de dados utilizados e por fim, entregaram o produto 3 que é o estruturado e a documentação.

Hackathon

O AmazonHacka – Bio Amazônia é evento que reúne, em formato de maratona, profissionais e entusiastas de diversas áreas relacionadas à tecnologia da informação, biotecnologia, design, negócios, biologia, entre outras, com objetivo de desenvolver soluções inovadoras e aplicáveis que otimize o Polo de Bioeconomia como um vetor econômico viável e sustentável.

Expectativa

Quem está bastante ansiosa pelo resultado do produto é a estudante de marketing, Márcia Silva, 23, da equipe Amaçu, que já tem o nome composto pelas iniciais de Amazônia e Açu – Amazônia grande na tradução literal.

“Nossa solução é combater a autoinformalidade da cadeia de suprimento local. O nosso principal produto é a capacitação para agricultores. Vai ser em forma de workshops e dinâmicas, com assuntos que impactam as cadeias produtivas positivamente, a fim de informar e, com isso, gerar uma formalização para que os agricultores cheguem a mercados que não conseguem por conta da autoinformalidade”, adiantou.

A estudante disse ainda que já participou de outros eventos e que esta edição traz uma proposta muito legal. “Vi o interesse e no regulamento já percebi que seria uma ótima oportunidade. Traz um protagonismo para essas pessoas que estão inseridas. Temos histórico de vida academia tanto para ensinar como pra aprender. É uma ótima troca de conhecimento”, completou.

A equipe de Márcia é composta por Ronildo Façanha,25, Karen Couto, 21, e Charlene Gualberto, 33.

Já a desenvolvedora mobile jr, Livia Silva,21, pensou em agregar valor ao produto comercializado pelo extrativista de castanha. “Vamos dar a verificação. Vamos trabalhar numa sede, como cooperativa em comunidades. Levaremos informações e palestras sobre o assunto. Queremos trazer uma solução para beneficiar os extrativistas, agregando valor ao mercado deles. Foi um desafio, pois a solução não vem diretamente da tecnologia, é uma inovação social jamais vista. Estamos confiantes”, comemorou.

Hoje (2), será a vez das equipes entregarem a versão final do Mockup com a devida documentação para que avaliação do Júri Técnico. “Cada equipe terá cerca de 4 minutos pra apresentar e vender o produto deles aos jurados que são técnicos e pessoas do governo que vai avaliar e a premiação ocorre às 19h30”, finalizou Maurília Gomes.

O evento

A Expo Amazônia é realizada pela Associação do Polo Digital do Amazonas (APDM), Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação; Centro de Biotecnologia (CBA) e Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam).

A expectativa dos organizadores é que 15 mil pessoas circulem pela feira, ao longo dos três dias de exposições. No total, estão programadas 80 palestras, 120 expositores distribuídos em 60 estandes, e a disponibilização de 60 totens digitais.

A exposição tem como objetivo discutir, integrar, consolidar e alavancar os polos de Bioeconomia e Digitais da Amazônia como dois vetores econômicos viáveis e sustentáveis, tanto para a manutenção da floresta amazônica como, também, para o desenvolvimento socioeconômico dos povos da região.

Com informações da Sedecti