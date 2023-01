Veja estados que pagam acima do novo piso salarial dos professores

Entre as capitais brasileiras, ao menos 9 estados e o Distrito Federal remuneram os profissionais da educação com um valor acima do novo piso nacional dos professores da educação básica definido pelo MEC . Em alguns locais, como o Mato Grosso do Sul , por exemplo, professores da rede estadual de ensino chegam a ganhar acima de 10 mil reais.

Em 2023 o valor do piso sofreu um reajuste de quase 15% em relação ao do ano passado, que era de R$ 3.845,63. agora, o valor passou a ser de R$ 4.420 para jornada de 40 horas semanais ou proporcional. No entanto, embora seja definido pelo governo federal, o pagamento é feito pelas prefeituras e governos estaduais, que decidem se vão ou não aderir ao valor.

Entre os estados que pagam acima do piso nacional estão: Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso (jornada de 30 horas), Mato Grosso do Sul, Roraima, Sergipe e São Paulo.

Já outras unidades da federação, a exemplo de Acre, Alagoas, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Pará, Piauí e Rio Grande do Sul, estudam equiparar os salários de seus professores ao piso estipulado este ano pelo governo federal.

Estados que pagam acima do piso nacional:

Amazonas: O piso é de R$ 4.749,22 (40 horas).

Ceará: O piso é de R$ 5.413,18 (40 horas).

Distrito Federal: O piso é de R$ 5.497,13 (40 horas).

Espírito Santo: O piso é de R$ 4.579,20 (40 horas).

Maranhão: O piso é de R$ 6.867,68 (40 horas) para professores com licenciatura.

Mato Grosso: O piso é de R$ 5.024,57 (30 horas) para professores com licenciatura.

Mato Grosso do Sul: O piso é de R$ 10.318,18 (40 horas). O estado não esclareceu se esse valor inclui benefícios ou não.

Roraima: O piso é de R$ 6.103,14 (40 horas).

Sergipe: O piso é de R$ 4.451,14 (40 horas).

São Paulo: O piso é de R$ 5.000 (40 horas) para quem aderiu ao “Nova Carreira Docente”. Professores que não optam pela nova carreira, recebem o estipulado no piso salarial nacional 2022.

Estados que pagam abaixo do piso nacional:

Acre: O piso é de R$ 2.880 (30 horas semanais).

Alagoas: O piso é de R$ 3.845,63 (40 horas) para professores com nível médio

Amapá: O piso é de R$ 3.921,26 (40 horas).

Bahia: O piso é de R$ 3.850 (40 horas).

Goiás: O piso é de R$ 3.845,63 (40 horas).

Minas Gerais: O piso é de R$ 3.845,61 (40 horas).

Pará: O piso é de R$ 3.845,64 (40 horas).

Paraíba: O piso é de R$ 3.564,44 (30 horas).

Paraná: O piso é de R$ 3.903,32 (40 horas).

Pernambuco: O piso é de R$ 3.900 (40 horas).

Piauí: O piso é de R$ 3.954,63 (40 horas).

Rio de Janeiro: não informou

Rio Grande do Norte: O piso é de R$ 4.038,76 (40 horas).

Rio Grande do Sul: O piso é de R$ 4.038,52 (40 horas).

Rondônia: O piso é de R$ 3.845,63 (40 horas) para professores da educação básica.

Santa Catarina: O piso é de R$ 3.845,00 (40 horas).

Tocantins: O piso é de R$ 3.999,60 (40 horas) para professores da educação básica.

Rede municipal

Pelo menos nove capitais brasileiras pagam acima do piso nacional, que considera a jornada de 40 horas ou proporcional.

Brasília, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo, que trabalham com jornada de 40 horas semanais pagam acima do piso. Já Cuiabá e João Pessoa), o valor da jornada é referente a 30 horas e já supera o piso nacional. Belo Horizonte, Campo Grande e Rio Branco, que trabalham com jornadas menores, também pagam mais do que o piso.

Aracaju: O piso é de R$ 3.845,63 (40 horas). Esse valor inclui gratificações. A prefeitura não informou somente o salário-base.

Belém: O piso é R$ 2.900,65 (40 horas).

Belo Horizonte: O piso é de R$ 3.047,92 (22,5 horas).

Boa Vista: O piso é de R$ 2.567,00 (25 horas).

Brasília: O piso é de R$ 5.497,13 (40 horas).

Campo Grande: O piso é de R$ 2.330,83 (20 horas).

Cuiabá: O piso é de R$ 6.829,05 (30 horas).

Curitiba: O piso é de R$ 3.845,63 (40 horas) para professores da educação infantil.

Florianópolis: O piso é de R$ 4.370,32 (40 horas).

Fortaleza: não informou

João Pessoa: O piso é de R$ 5.260,24 (30 horas).

Goiânia: O piso é de R$ 4.160,41 (40 horas).

Macapá: O piso é de R$ 2.886,40 (40 horas).

Maceió: O piso é de R$ 3.845,63 (40 horas) para professores com nível médio.

Manaus: O piso é de R$ 4.686,06 (40 horas).

Natal: O piso é de R$ 2.577,27 (20 horas).

Palmas: O piso é de R$ 3.845,63 (40 horas).

Porto Alegre: O piso é de R$ 3.221,58 (40 horas)

Porto Velho: O piso é de R$ 3.845,63 (40 horas).

Recife: O piso é de R$ 3.900,00 (40 horas).

Rio Branco: O piso é de R$ 3.004,40 (25 horas para professores com nível superior).

Rio de Janeiro: O piso é de R$ 6.073,29 (40 horas).

Salvador: não informou

São Luís: O piso é de R$ 3.845,63 (40 horas).

São Paulo: O piso é de R$ 5.050 (40 horas).

Teresina: O piso é de R$ 4.400 (40 horas).

Vitória: O piso é de R$ 4.247,99 (40 horas).

A lei 11.738, de 2008, determina que o piso salarial dos professores seja reajustado anualmente, no mês de janeiro. Os critérios para fixar o percentual remetem à lei do antigo Fundeb, de 2007.