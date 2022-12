Veículo envolvido em atropelamento no bairro Santo Agostinho é identificado

Em menos de 24 horas, as câmeras do Paredão, sistema de videomonitoramento da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), identificaram o veículo envolvido no acidente de trânsito na manhã de segunda-feira (26/12), que resultou na morte de uma mulher de 42 anos.

Desde que as informações sobre o ocorrido chegaram ao conhecimento das autoridades policiais, o caso começou a ser investigado. O veículo envolvido no acidente, de acordo com as imagens do sistema de câmeras da SSP-AM, trata-se de um modelo Hilux Toyota, de cor preta.

O trajeto do veículo também foi monitorado e anexado junto com outras informações sigilosas que foram encaminhadas para a Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat), que está responsável pela investigação do caso.

Ainda no dia do acidente, o esposo da vítima, que presenciou o ocorrido, prestou depoimento no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi previamente registrado. O procedimento iniciado pelo DIP e as informações colhidas pelo sistema de videomonitoramento serão encaminhadas para a delegacia especializada, a fim de que o caso seja rapidamente elucidado.