A Arena da Amazônia Vivaldo Lima recebeu hoje (8) o confronto entre Vasco e Audax pela sétima rodada do Campeonato Carioca 2024. A disputa, que contou com o apoio do Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), terminou com o placar de 1 a 0, registrando um público de 21.995 pessoas e uma renda de R$ 2.931.940.

“O Governo do Amazonas por meio da Sedel mais uma vez entrega a Arena pronta para um grande evento, Vasco e Audax válido pelo Campeonato Carioca, lembrando que já tivemos também Flamengo e Audax, mas também jogos do Campeonato Amazonense, ou seja, a estrutura do Governo do Estado que tem investindo nos estádios tem preparado esse ano para o esporte, esse é o ano do esporte”, destacou Jorge Oliveira, secretário da Sedel.

Com um único gol na partida, marcado por David Corrêa, o Vasco da Gama fez a alegria dos torcedores amazonenses, na Arena da Amazônia. Morador do bairro São Jorge, Marcelo Serrão trouxe seus dois filhos para assistir à partida e conhecer o estádio de Copa do Mundo.

“A importância de incentivar meus filhos para o esporte é muito grande. Trazer eles para ver um time que eu torço desde criança, poder confraternizar e compartilhar a primeira vez deles na Arena da Amazônia é um momento muito importante não só para eles, mas para mim também”, ressaltou Marcelo Serrão, torcedor do Vasco.

A última vez que o clube jogou na Arena da Amazônia foi em 2022, contra o Guarani, pela Série B. O time carioca também esteve presente na Arena em outros campeonatos, como: Taça Guanabara e Semifinal do Carioca em 2016 e Campeonato Brasileiro em 2019, a partida marcou o retorno do Vasco à capital amazonense após dois anos.

Palco da Copa do Mundo, o estádio recebe seu segundo jogo válido pelo Campeonato Carioca de 2024. O primeiro foi em janeiro, entre Flamengo e Audax, com mais de 40 mil torcedores presentes, a disputa marcou a abertura da temporada de jogos na Arena da Amazônia.

