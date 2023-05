Vasco pede reunião com 777 para discutir ‘situação alarmante’ do futebol

A associação Vasco pediu uma reunião com os executivos da Vasco SAF e 777 para debater a má campanha do futebol e problemas em pagamentos de contas. A reivindicação foi formalizada por email. Na justificativa, dirigentes do clubes falam em “situação alarmante” do futebol do clube – o time está na zona de rebaixamento no Brasileiro.

Pela estrutura do Vasco SAF, há sete cadeiras no Conselho de Administração. São cinco da 777, dona de 70% das ações da empresa, e duas da associação. A 777 assumiu a gestão do clube no meio do ano passado.

O presidente do Vasco, Jorge Salgado, ocupa uma das cadeiras. Foi ele quem pediu a reunião com o Vasco SAF. A intenção do seu grupo político é pressionar a empresa para dar explicações pelo mau momento do futebol e medidas para resolver a questão.

O pedido de reunião feito pelo Vasco associação nesta segunda-feira e inclui três pontos a serem esclarecidos no futebol: 1) avaliação do trabalho até agora. 2) planos para reverter o mau momento do futebol 3) ações previstas para a janela de transferência.

Uma segunda parte da cobrança da associação é relacionada a atrasos de pagamentos da Vasco SAF. Entre os pontos, houve atraso no pagamento de credores na Justiça por meio do RCE (Regime Centralizado de Execuções). O clube recebeu a informação de que já foram quitados os valores. E há não quitação de valores com outros times e empresários.

Ainda não há uma data para a reunião marcada entre o Vasco associação e SAF. Certo é que a ação da diretoria vascaína ocorre após protestos de torcedores tanto na sede da 777 quanto no CT do clube.

*Com informações de Uol