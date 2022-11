Vasco bate Ituano com gol de pênalti de Nenê e confirma acesso à Série A de 2023

Com muito sofrimento, o Vasco voltou a Série A do Campeonato Brasileiro. Os cruzmaltinos venceram por 1 a 0 o Ituano, na noite de hoje (6), em Itu, e terminaram na quarta posição da Série B, com 62 pontos. Já os paulistas seguiram com 57, em sexto.

O acesso do Vasco foi conquistado com gol no início, com Nenê, de pênalti. No restante do jogo, o Ituano buscou o gol, mas parou na zaga carioca.

O jogo

A partida começou com lance polêmico aos dois minutos. Raniel dividiu com o goleiro Jefferson e a bola sobrou para Gabriel Pec. O atacante mandou para o gol, mas viu Lucas Dias tirar com o braço. O árbitro marcou pênalti e expulsou o zagueiro do Ituano. Nenê cobrou com categoria para abrir o placar no Novelli Júnior.

Após o revés, o Ituano, mesmo com um jogador a menos, se lançou ao ataque. Os donos da casa passaram a dominar o jogo e rondavam a área cruzmaltina com perigo. O Vasco só respondeu em cobrança de falta de Nenê que parou em defesa de Jefferson. Na cobrança de escanteio, Danilo Boza cabeceou perto da trave.

Os sustos fizeram o Ituano diminuir o ritmo. O Vasco passou a ter mais posse de bola, mas se limitava a não sofrer com os avanços dos donos da casa. No entanto, A equipe paulista quase empatou aos 26 minutos, quando Aylon aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Thiago Rodrigues.

Somente nos minutos finais, o jogo voltou a ter emoção. Ituano voltou a assustar, com Lucas Siqueira, cabeceando sobre o travessão. Nos acréscimos, Raniel chegou a balançar a rede para o Vasco, mas o gol foi anulado por impedimento do atacante. Assim, os cariocas mantiveram a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Ituano esboçou uma pressão, mas viu o Vasco quase ampliar aos seis minutos. Em contra-ataque rápido, Gabriel Pec tabelou com Luiz Henrique e finalizou para grande defesa de Jefferson. Depois, foi a vez de Nenê obrigar o goleiro paulista a mais uma boa defesa.

O Ituano respondeu aos nove minutos. Bernardo tentou de longe, mas a bola foi em Gabriel Barros. De frente para Thiago Rodrigues, o atacante finalizou para grande defesa do arqueiro carioca. Para melhorar a situação dos donos da casa, o volante Andrey Santos acabou expulso em seguida após entrada dura em Aylon.

A partir dalí, o Ituano passou a pressionar de vez o Vasco, que recuou. No entanto, os donos da casa começaram a errar muitos passes, o que facilitou o trabalho dos cruzmaltinos. Os paulistas só criaram boa chance aos 32 minutos. Mario Sérgio aproveitou cruzamento, mas cabeceou pela linha de fundo.

Nos minutos finais, o confronto ficou tenso. Só que o Vasco sou segurar a pressão do Ituano para confirmar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro.

Com informações do Terra