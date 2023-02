Vaquinha arrecada mais de R$ 100 mil para aluna ‘nota mil’ no Enem estudar em Manaus

Amazonense está entre os 24 alunos da rede pública de todo o Brasil a alcançar a nota 1000 na redação do Enem

Uma vaquinha virtual feita para ajudar a amazonense Rilary Castro, de 18 anos, que tirou nota mil na redação do Enem 2022, já arrecadou mais de R$ 102 mil nas primeiras horas da campanha iniciada ontem (24).

A estudante é da Escola Estadual Tereza dos Santos, no município de Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus) e está entre os 24 alunos da rede pública de todo o Brasil a alcançar a nota 1000 na redação do Enem.

Segundo os organizadores da ação, mesmo antes de fazer a prova do Enem, Rilary sabia que não poderia começar a estudar de forma imediata na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), uma vez que a faculdade fica a mais de cinco horas do município onde ela mora com a família.

“Além do que demoraria todo dia pra chegar, ela não poderia pagar o valor das passagens. Ano passado ela também passou no vestibular, mas não conseguiu ir até o campus fazer a matrícula pois custava R$ 78 e iria afetar o orçamento da família, que vive com um salário mínimo”, contaram os organizadores.

A arrecadação é para custear o material didático do curso de engenharia civil, para o qual Rilary vai se matricular.

O dinheiro, segundo os organizadores da ação, também é para que ela consiga se manter nos cincos anos de duração do curso, mesmo já tendo ganho abrigo estudantil, ofertado pela própria universidade.

