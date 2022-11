Valdemar Costa Neto diz que Bolsonaro será candidato a presidente em 2026

Dirigente do PL convidou o chefe do Executivo para assumir presidência de honra do partido e compor a executiva nacional

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto (esq.) durante o lançamento da pré-candidatura à reeleição de Bolsonaro, em março Emilly Behnke 08.nov.2022 (terça-feira) – 17h44

O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, anunciou nesta 3ª feira (8.nov.2022) que o presidente Jair Bolsonaro (PL) será o candidato da sigla à Presidência em 2026. Ele anunciou ter convidado o chefe do Executivo para assumir a presidência de honra da sigla e compor a executiva nacional.

“Com certeza candidato a prefeito ele não vai ser. Não tenho dúvida disso. 4 anos não são nada. Ele é novo ainda. Será nosso candidato a presidente em 2026”, disse em entrevista a jornalista. Valdemar havia sido questionado se Bolsonaro seria candidato a prefeito do Rio de Janeiro.

Na entrevista, Valdemar também declarou que o “bolsonarismo” cresceu “demais” e comentou os bloqueio e manifestações contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o presidente do PL, é preciso “trabalhar” para evitar descontroles, mas Bolsonaro tem “carisma” suficiente para controlar seus apoiadores.

“O bolsonarismo está crescendo demais, é verdade, está ficando maior que o Bolsonaro. Isso nós temos que trabalhar para que o pessoal não atravesse o samba, não passe do limite. Às vezes, o cidadão está tão revoltado com o resultado [das eleições] que toma uma providência que nós não aprovamos, não apoiamos, como fechar estradas, fechar ruas”, declarou.

“É um assunto que nós temos que estudar para frente. Isso pode virar um tamanho que não tenha controle depois. Mas, eu tenho certeza que o Bolsonaro tem um carisma muito grande para controlar tudo isso”, disse.

Questionado se a sigla apoiaria Bolsonaro caso ele questione o resultado das eleições, Valdemar afirmou que o chefe do Executivo é o “capitão” do partido. “Bolsonaro é o nosso capitão, vamos seguir ele no que for preciso”, disse. Também declarou que no momento a sigla não pretende questionar o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Valdemar não respondeu diretamente se reconhece o resultado da eleição para presidente. Ele defendeu aguardar a apresentação do relatório produzido por técnicos militares sobre o processe eleitoral. O Ministério da Defesa anunciou que o documento será enviado ao TSE na 4ª feira (9.nov).

*Com informações de Poder 360