Vacilo tira reforço do PSG, e Thiago Silva encaminha renovação

O mercado da bola traz novidades envolvendo os principais clubes do Brasil e do mundo.

NEGÓCIO MELA, E ZIYECH NÃO VAI AO PSG

CIO MELA, E ZIYECH NÃO VAI AO PSGEstava tudo certo para o marroquino do Chelsea ser emprestado ao clube francês, mas o prazo se encerrou e contratação foi frustrada porque os Blues teriam enviado a documentação com erros – duas vezes.

THIAGO SILVA CONVERSA SOBRE RENOVAÇÃO

O zagueiro brasileiro de 38 anos está acertando os detalhes da extensão de seu contrato com o Chelsea, que se encerra no final deste temporada.

ERISON É ANUNCIADO PELO SÃO PAULO

O atacante, que é o nono reforço do time tricolor paulista para a temporada, chega por empréstimo junto ao Botafogo. Os detalhes do negócio ainda não foram divulgados.

LUCAS LIMA PRÓXIMO DE RETORNO

O Santos encaminhou um contrato de produtividade válido por três meses com o meia e aguarda apenas os trâmites burocráticos e os exames médicos para anunciá-lo como reforço.

MAIS DESTAQUES:

– Nas últimas horas da janela de transferências europeia, que se encerrou ontem (31), Enzo Fernández foi contratado pelo Chelsea por R$ 690 milhões.

– O volante Sofyan Amrabat, que se sobressaiu na campanha da seleção marroquina na Copa, ficou muito perto de ser o novo reforço do Barcelona, mas a Fiorentina não aceitou os termos e ele seguirá na Itália.

– O atacante Raniel deve continuar no Santos, após a negociação com o Cruz Azul (MEX) ser travada.

Fonte: Folhapress