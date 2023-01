Universitários e alunos da rede particular já podem fazer cadastramento da meia-passagem

Os estudantes da rede particular e do ensino superior de Manaus já podem fazer o cadastramento e recadastramento para garantir o direito à meia-passagem estudantil. O benefício é garantido pela Prefeitura de Manaus e o serviço é realizado por meio do portal estudantes.manaus.am.gov.br até 28/2.

Os estudantes que têm direito à gratuidade (passe livre) não precisam fazer o cadastro ou o recadastro, porque o reconhecimento é feito automaticamente pelo sistema da administração municipal.

Para os alunos da rede particular de ensino, o limite de 32 créditos de meia-passagem estará disponível nos meses de janeiro e em fevereiro, por se tratar de período de férias.

Segundo a chefe de Divisão de Atendimento Social do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Jamily Campelo, o benefício tem um importante componente social.

“Este é um importante trabalho social desenvolvido pela Prefeitura de Manaus, e os estudantes da rede particular e universitários precisam ficar atentos à data para o cadastramento ou recadastramento. Quem tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato para que possamos esclarecer os questionamentos”, frisou Jamily.

O IMMU disponibiliza o Disque Estudante por meio do serviço de WhatsApp: (92) 98818-1072, que recebe apenas mensagens pelo aplicativo.