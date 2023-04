Universitária hostilizada em Bauru, por idade, ganha bolsa para estudar na Inglaterra

A estudante universitária Patrícia Linares, 44, alvo de preconceito pela idade por parte de três colegas de faculdade, disse hoje que ganhou uma bolsa para estudar na Inglaterra.

O que aconteceu:

O anúncio foi feito pela própria Patrícia em vídeo divulgado no TikTok pelo usuário Guilherme Gomes. Na gravação, a estudante ainda reforçou que “idade é só um número” e motivou as outras pessoas a seguirem com seus sonhos.

Ontem (1), Patrícia esteve no evento de uma empresa de intercâmbio na capital paulista.

A universitária não compartilhou se a bolsa é para a sua área de estudos de Biomedicina ou com outra finalidade, como aprender um novo idioma. O UOL tenta contato com Patrícia.

Patrícia segue no curso de Biomedicina na faculdade particular de Bauru, enquanto as três jovens que debocharam da mulher desistiram da graduação após a repercussão do caso

“Eu gostaria que vocês investissem na educação. Você que está pensando e não tem coragem, você que quer, é o seu sonho, mas você não quer por causa da idade… Então vamos fazer o seguinte? Idade não nos define, idade é só um número. Então vamos colocar o nosso sonho para correr porque a vida não espera. A gente tem que passar assim: brilhando, estudando, aprendendo e evoluindo”, ensina Patrícia Linares.

Relembre o caso

Em março, um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra as então três alunas de uma universidade particular de Bauru (SP) debochando de Patrícia em razão da idade dela. As pessoas que aparecem no vídeo são Bárbara Calixto, Beatriz Pontes e Giovana Cassalatti.

A gravação feita por uma das jovens já teve mais de um milhão de visualizações no Twitter e repercutiu em todo o Brasil.

As três que aparecem na filmagem eram alunas de biomedicina da Unisagrado e se disseram arrependidas, apurou o UOL na ocasião.

Patrícia abriu um boletim de ocorrência contra o trio por injúria e difamação na Delegacia de Bauru, onde segue sendo investigado, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo). Hoje, a universitária só comenta o caso via defesa.

Em nota, Giovana Cassalatti disse que na gravação não é mencionado o nome de ninguém, e que o conteúdo foi publicado por terceiros “de maneira irrestrita, sem contexto e em prejuízo à imagem das integrantes do vídeo”. Ela também diz ser alvo de “ameaças de morte e agressão” e linchamento virtual. As outras duas estudantes não responderam ao contato do UOL.

Após o caso, Patrícia recebeu apoio de colegas, famosos e outras pessoas que se identificaram com sua história.

