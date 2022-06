Universidade Nilton Lins inaugura primeiro posto para recarga de carros elétricos

A Universidade Nilton Lins inaugura esta semana, o seu primeiro ponto para carregamento de carros elétricos, no estacionamento do campus da instituição, no bairro Parque das Laranjeiras, na zona Centro-sul de Manaus.

O equipamento é o primeiro, de um total de sete que serão instalados nos próximos meses no campus para o uso de alunos, professores e colaboradores.

O empreendimento inovador faz parte da série de projetos e ações já desenvolvidas pela Nilton Lins de apoio à sustentabilidade e a preservação ambiental da Amazônia e do planeta, aliada ao estímulo a pesquisa e a busca permanente por novas tecnologias que promovam a responsabilidade ambiental em todos os setores da Universidade.

“Como instituição amazonense, a Nilton Lins tem entre suas missões promover a integração com a sociedade por meio do ensino, da pesquisa e da extensão e também com ações práticas em vários segmentos, como estimular a substituição dos combustíveis fósseis por esta modelo que já é uma realidade em diversos países e também um caminho irreversível para o futuro sustentável do planeta”, afirmou a reitora da Universidade, e idealizadora do projeto, Gisélle Lins Maranhão.

Estudo publicado pelo Conselho Internacional de Transporte Limpo, indica que um veículo elétrico com bateria de tamanho médio emite, ao longo da sua vida útil, até 68% menos carbono que um carro com combustão interna.

Instalado no estacionamento da Universidade, o ponto de abastecimento da Nilton Lins passou por uma série de preparativos para as obras que obedecem aos padrões estabelecidos pela legislação brasileira, que incluiu desde a preparação técnica das equipes para utilização de fios e peças especiais ao treinamento para manutenção do equipamento.

Autonomia

Segundo com o aplicativo PlugShare (que monitora pontos de abastecimento para veículos elétricos em todo o mundo), Manaus tem atualmente três outros “postos” em funcionamento.

De acordo com o modelo e utilização do veículo, para cada duas horas “carregando” no totem já em funcionamento na Nilton Lins, o carro tem uma autonomia de até 80 quilômetros de uso, em média.

Dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), indicam que o mercado de carros elétricos no país está em grande expansão. No total são 90 mil veículos elétricos em circulação no Brasil até abril deste ano, dos quais 13 mil unidades foram comercializadas apenas este ano.

Com informações da assessoria