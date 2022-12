Unidades do Prato Cheio tem almoço gratuito neste sábado, véspera de Natal

Quem frequenta uma das 44 unidades do restaurante popular Prato Cheio, em Manaus e no interior do estado, terá um Natal diferente este ano, com direito a um almoço natalino gratuito. O anúncio foi feito pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, que reforçou o funcionamento de todas as unidades neste sábado, véspera de Natal (24), com cardápio especial.

“Nossos restaurantes populares abrem de segunda a sexta, mas excepcionalmente neste sábado vão abrir para o almoço de Natal. Para que as pessoas entendam, temos as nossas cozinhas, que servem sopa gratuitamente, e tem os restaurantes, que vendem comida a R$ 1. Amanhã (hoje), mesmo nos que vendem a um real, o almoço será gratuito. Será um almoço especial de Natal”, disse Wilson Lima, em visita nesta sexta-feira (23) ao restaurante popular do conjunto Viver Melhor II, na zona norte de Manaus.

Na ocasião, o governador elencou ações de combate à fome realizadas pelo governo estadual.

“Uma delas que a gente tem implementado são os nossos restaurantes Prato Cheio. Quando eu assumi o governo eram sete restaurantes populares, hoje já são 44. Implementamos também nosso Auxílio Estadual permanente para combater a pobreza e garantir segurança alimentar para que essas famílias em condições de vulnerabilidade social possam comprar uma cesta básica, possam comprar remédio e outros produtos de que elas tanto precisam. A gente vai continuar trabalhando porque essa é uma das prioridades do nosso governo”, destacou.

Natal no Prato Cheio

Excepcionalmente neste sábado, os restaurantes, que normalmente funcionam apenas de segunda a sexta-feira, começarão a distribuição das senhas às 8h, e o almoço será servido das 11h às 13h. As cozinhas populares funcionarão normalmente, com a entrega gratuita da refeição, também das 11h às 13h. A alimentação será elaborada por nutricionistas para garantir a presença de todos os nutrientes necessários em uma dieta balanceada.

“É uma alegria e esperança para aquelas pessoas que não têm aquela ceia que todos deveriam ter na sua mesa. Vai ser um dia mais que especial, um Natal diferente, alegre, um Natal da esperança, em que a comida vai ter um almoço de excelência”, destacou Aninha de Araújo, 44, moradora do conjunto Viver Melhor há 10 anos e integrante do Instituto de Desenvolvimento Comunitário Viver Melhor (Idecovim).

Criado com o objetivo de combater a insegurança alimentar no Amazonas, o Prato Cheio conta atualmente com 44 equipamentos de segurança alimentar no estado, que ao todo já serviram mais de 2 milhões de refeições neste ano. Segundo o governador Wilson Lima, a meta é que outras 41 unidades do restaurante popular sejam entregues na próxima gestão.

O Prato Cheio foi criado por Wilson Lima e é gerido pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam). Ao todo, são 18 unidades localizadas na capital e 26 no interior do estado.

O programa é dividido em dois serviços distintos: os restaurantes populares, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h, com refeições vendidas pelo valor simbólico de R$ 1; e as cozinhas populares, nas quais a sopa é gratuita e cada pessoa atendida tem direito a 1 litro de alimento, de segunda a sábado, também das 11h às 13h.

