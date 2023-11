Única representante do Brasil, FAS, concorre a prêmio de sustentabilidade na COP28

A 28ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP28) começa hoje (30), em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com expectativas de definições relevantes na política e acordos multilaterais no campo ambiental e climático, em meio ao crescimento de desastres socioambientais ao redor do mundo.

A primeira etapa da COP28 será marcada pelo anúncio dos ganhadores do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, um dos mais importantes do planeta. A cerimônia de premiação acontece na sexta-feira, dia 1º de dezembro, a partir das 19h30 (horário local) na Al Wasl Plaza, Expo City Dubai. A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) está na cobiçada lista de 33 finalistas e é a única organização que representa o Brasil nessa edição do prêmio. Instituição com 15 anos de experiência na área socioambiental na Amazônia, a FAS concorre à categoria “Ação Climática”.

“A indicação da FAS como uma das finalistas do Prêmio Internacional Zayed é algo que nos enche de alegria pelo reconhecimento do trabalho sério e profissional desenvolvido pela instituição”, declara Virgilio Viana, superintendente-geral da FAS. “Eu gostaria de agradecer a todas pessoas colaboradoras da FAS que são, na sua grande maioria, amazônidas que lutam para que tenhamos, de um lado, a melhoria da qualidade de vida das populações ribeirinhas e, de outro, a redução do desmatamento e a conservação da natureza”.

A FAS é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia por meio de programas e projetos nas áreas de educação e cidadania, saúde, empoderamento, pesquisa e inovação, conservação ambiental, infraestrutura comunitária, empreendedorismo e geração de renda.

A instituição tem como missão contribuir para a conservação do bioma, pela valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade e pela melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia. Em 2023, a FAS completa 15 anos de atuação com números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 40% no desmatamento em áreas atendidas entre 2008 e 2021.

Sobre o Prêmio Zayed

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade é o prêmio global pioneiro dos Emirados Árabes Unidos para sustentabilidade e humanitarismo, que reconhece e recompensa pequenas e médias empresas, organizações sem fins lucrativos e escolas de ensino médio em todo o mundo que estão oferecendo soluções impactantes, inovadoras e inspiradoras em saúde, alimentação, energia, água e ação climática.

Seis categorias são reconhecidas pelo prêmio: Saúde, Alimentação, Energia, Água, Ação Climática e Escolas de Ensino Médio Globais. Em 2023, mais de 5.000 organizações de todo o mundo participaram da seleção, porém apenas 3.178 inscrições são da categoria “Ação Climática”.

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade tem um processo de avaliação em etapas, começando com a devida diligência realizada em todas as inscrições para garantir que atendam aos critérios de avaliação do Prêmio. Isso identifica as inscrições qualificadas e resulta na seleção de candidatos elegíveis.

Em seguida, as avaliações são realizadas por um Comitê de Seleção composto por painéis específicos de categorias de especialistas internacionais independentes. A partir desta lista de pré-selecionados, são escolhidos os finalistas e encaminhados para o Júri do Prêmio que elege, por unanimidade, os vencedores, nas seis categorias.

Em mais de uma década, por meio de seus 106 vencedores, o Prêmio Zayed impactou positivamente a vida de 384 milhões de pessoas em todo o mundo.

De acordo com a organização, “o prêmio molda a conversa sobre sustentabilidade. Ele continua a fornecer e apoiar plataformas que amplificam a voz de um crescente consenso global sobre as ações necessárias para um futuro sustentável. Esse impulso é fundamental para garantir um futuro melhor e mais sustentável para todos. O Prêmio é um catalisador para esse futuro”.

Com informações da assessoria