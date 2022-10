Uma nova história para o transporte público

Manaus está mudando e tem ônibus novos nas ruas.

A cidade está embarcando em uma nova fase com o reforço e renovação da frota do transporte coletivo urbano municipal. Mais de 200 novos ônibus foram adicionados à frota na atual gestão, ampliando as ações de mobilidade urbana da cidade e garantindo maior celeridade e conforto às viagens de mais de 540 mil usuários por dia.

Os novos veículos estão substituindo ônibus que estão com a sua vida útil finalizada e precária, sem condições de tráfego. Estrategicamente, a ideia é renovar a frota de forma gradual, para evitar que os veículos envelheçam todos de uma vez.

Os ônibus novos estão sendo direcionados para atender todas as zonas da cidade. Os maiores, de 15 metros, são para os corredores. Já os menores, irão para as linhas alimentadoras. Uma curiosidade é que os novos veículos passam agora por manutenção todos os dias, aumentando o índice de viagens realizadas para quase 100% de eficiência e segurança, garantindo ainda a Manaus o reconhecimento de cidade com uma das melhores frotas do Brasil.

Modernos e dispondo de novas tecnologias na direção e sistema de freios, os veículos entregues são do modelo Padron, convencionais, com ar-condicionado, e outros com dois eixos, além do modelo Micrão. Com os investimentos, a idade média da frota do transporte coletivo em Manaus passa a ser de 5 a 6 anos – bem diferente da realidade de anos atrás.

Com planejamento, a meta é ultrapassar, nos quatro anos de gestão, a entrega de mais de 400 ônibus, tornando a frota da capital do Amazonas uma das mais novas no país.

A renovação dos veículos do transporte coletivo se junta a outras medidas que estão sendo executadas para a melhoria da mobilidade urbana, como as intervenções no trânsito e o novo asfalto nas vias. Gradualmente, o município de Manaus contabilizará ainda outras iniciativas no transporte coletivo urbano, como a introdução de veículos elétricos, zero poluentes.

É uma nova história para contar, é a cidade evoluindo e fazendo a diferença na vida do cidadão.

Prefeitura de Manaus!