Superintendência Estadual de Habitação do Amazonas (SUHAB) alerta os beneficiários do aluguel social da antiga comunidade Monte Horebe sobre os últimos dias para cadastramento de dados bancários para receber o aluguel. Mesmo após comunicados enviados aos mais de dois mil usuários, pouco mais de 700 informaram o número da conta onde devem receber o recurso, a partir deste mês.

O prazo limite para atualização é o dia 9 de setembro. Quem não der a informação bancária não poderá receber o aluguel, até que o cadastro seja atualizado. Não é necessário comparecer à Suhab para se regularizar, pois tudo é feito pelo telefone.

O morador da antiga comunidade deve encaminhar os dados via mensagem pelo aplicativo Whatsapp, ao número (92) 98422-3705.

É preciso encaminhar o nome do beneficiário com os seguintes dados:

• foto frente e verso do cartão (poupança,

corrente ou digital);

• foto frente e verso do RG e CPF;

• foto do beneficiário segurando um documento

com foto.

A Suhab alerta aos beneficiários que mantenham seus dados de telefone e endereço sempre atualizados, junto ao órgão, para facilitar acionamentos emergenciais.