Últimos dias de apresentações do espetáculo ‘Um Sonho de Natal’ movimentam público

Imperdível, espetacular, inspirador são apenas alguns dos adjetivos comentados por espectadores comovidos com a beleza e magia das apresentações de ‘Um Sonho de Natal’

Produzido pela Nova Igreja Batista, o espetáculo ‘Um Sonho de Natal’ entrou em sua última semana de apresentações. Na 21ª edição, a peça natalina, que faz parte do calendário oficial do município de Manaus, retrata a temática inspirada na famosa obra de Roald Dahl, ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’, de 1964. Tanto a entrada quanto o estacionamento são gratuitos, e a classificação etária é livre.

As apresentações acontecem até o próximo domingo (25), com exceção do dia 24, em dois locais: no auditório da Nova Igreja Batista, na Avenida Torquato Tapajós, 4444, bairro Colônia Santo Antônio, e na Nova Igreja Batista Tabernáculo, na Avenida Japurá, 2020, bairro Cachoeirinha.

Pastor de jovens da NIB e um dos organizadores do ‘Um Sonho de Natal’, Tony Felix destacou o sucesso de público da peça nos primeiros dias de apresentação. Por isso, ele ressaltou a importância do público chegar com antecedência nos locais de apresentação para que consiga um lugar para acompanhar a peça.

“As lotações na primeira semana do espetáculo foram ótimas, mas a última semana no ‘Sonho’ costuma lotar bastante. Portanto, se você está se programando para vir ao espetáculo, sugerimos que chegue com 40 minutos de antecedência para que os nossos anfitriões possam lhe colocar em um lugar confortável. Nossa peça está linda e tenho certeza que você não irá se arrepender. Não perca essa oportunidade de conhecer a verdadeira história do Natal”, afirmou Felix.

“Um Sonho de Natal na Fábrica de Chocolate” narra a história de um garoto pobre que encontra um dos bilhetes dourados para visitar a fábrica do chocolateiro Willy Wonka. A trama se passa em um cenário de pós Segunda Guerra Mundial, em uma cidade isolada na Bélgica, chamada “Forest”, onde toda a população se concentra nos portões da antiga fábrica.

Os preparativos para o espetáculo iniciaram em setembro. A peça apresenta um mix artístico de teatro, dança, balé, patins artístico, percussão, artes circenses, fantoches e orquestra, além da tradicional “Árvore de Natal Humana”.

Tanto na Nova Igreja Batista quanto na Nova Igreja Batista Tabernáculo, as apresentações ocorrerão nos mesmos dias e horários. Durante a semana, a peça começa às 20h. Já no domingo, dia 25, serão três apresentações: às 15h, 17h30 e às 20h.

Com informações da assessoria