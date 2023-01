Últimas vagas para a Colônia de Férias do Sesc AM

No mês de janeiro, o Sesc Amazonas realizará duas edições especiais da Colônia de Férias. A primeira será entre os dias 09 e 13, com o tema Geek. E a segunda edição, será entre os dias 16 e 20, com o tema Liga da Justiça.

A Colônia de Férias é realizada na unidade do Sesc Balneário, situada na Avenida Constantinopla, n. 288, bairro Alvorada, com atividades das 08h às 17h, de segunda a sexta-feira.

A programação de atividades da colônia é composta por brincadeiras e momentos de interação entre os participantes. Entre os destaques desta edição estão o quiz temático, circuitos nas trilhas, oficina de cosplay, oficina de experimentos científicos, batalha de k-pop, desafio de just dance, entre outras atividades.

Podem participar, crianças com idade entre 6 a 14 anos. O passaporte para a Colônia de Férias do Sesc AM custa R$ 310 para dependentes de trabalhador do comércio e R$ 410 para usuário em geral.

As vagas são limitadas e as inscrições já podem ser realizadas nas centrais de relacionamento do Sesc, nas unidades do Centro (Rua Henrique Martins, n.427) ou Balneário.