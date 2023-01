UGPE realiza ação de sensibilização contra maus-tratos e abandono de animais na comunidade da Sharp

A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas deu início às ações de sensibilização contra o abandono e maus-tratos de animais domésticos, na Comunidade da Sharp, bairro Armando Mendes, zona leste. A área faz parte do perímetro de obras do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+). A atividade foi conduzida pela equipe socioambiental da UGPE, que entregou informativos nas residências.

Prevista nas políticas e diretrizes socioambientais do Prosamin+, a ação de sensibilização tem como objetivo a conscientização dos moradores, para que adotem a postura de guarda responsável dos animais domésticos, conforme explica o coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo. É uma ação que precede o processo de agendamento para realização de castração gratuita dos animais.

O agendamento para castração gratuita deve ser feito nesta quarta-feira (11/01), das 09h às 15h, na Escola Estadual Manuel Rodrigues de Souza, na avenida Itacolomy, nº 16. Os documentos necessários para o agendamento são: RG, CPF, comprovante de residência e foto do animal. A castração ocorrerá de quinta-feira (12/01) a sábado (14/01), a partir das 09h.

O subcoordenador de Projetos Ambientais da UGPE, engenheiro florestal Otacílio Cardoso, ressalta que, além do reassentamento das famílias em moradias dignas, o Prosamin também se preocupa com os animais que habitam a área de intervenção do programa. “Precisamos conscientizar os moradores, para que esses animais não sejam negligenciados e deixados para trás”, afirmou.

De acordo com dados do Estudo de Impacto Social e Ambiental (EIAS) realizado pela UGPE, na Comunidade Sharp existem 1.125 animais domésticos, sendo 720 cachorros e 405 gatos.

Para a dona de casa Rosimeire da Silva, moradora da área, essa ação é benéfica, pois incentiva as pessoas a levarem consigo os seus animais, quando forem ocupar as novas moradias. “Eu acho essa ação muito legal. Eu tenho dois gatos e um cachorro e eu não pretendo deixar nenhum deles, até porque são dos meus filhos”, destacou.

Para o autônomo Rosivaldo Ribeiro, o animal doméstico deve ser tratado como membro da família. “A pessoa tem que cuidar dos seus animais como se fossem da família. Nossos animais jamais vão ser abandonados”, frisou.