UGPE entrega cestas básicas para moradores da comunidade da Sharp

A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) participou nesta quinta-feira (06) de uma Ação de Cidadania do Governo do Amazonas, na comunidade da Sharp, no bairro Armando Mendes. Durante a ação, a UGPE entregou 269 cestas básicas para os moradores de área de risco de alagação, que foram afetados pelas fortes chuvas no último dia 25 de março.

Entre os produtos entregues estão itens alimentícios e de higiene, doados pela UGPE, pela empresa Potássio do Brasil e também pela população em geral.

O coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo, explicou que a ação é uma continuidade aos trabalhos da força-tarefa do Governo do Estado em atendimento às famílias das áreas do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+) que foram afetadas pelas chuvas.

“Nós já tínhamos feito a distribuição de cestas básicas na comunidade durante a ação humanitária que fizemos na área, mas como continuamos a receber doações após desmontarmos o abrigo na escola que atendeu as famílias, decidimos retornar para fazer novas entregas”, afirmou.

Solidariedade

A ação contou com apoio do Grupo de Apoio Local (GAL), instância participativa do programa formada por representantes da comunidade. “É de extrema importância o trabalho em parceria entre o Governo do Estado e a liderança local, que conhece a comunidade como ninguém e acaba facilitando e agilizando todos os processos. Governo e comunidade unidos contribuem para que qualquer ação tenha sucesso”, disse o membro do GAL, Celso Roberto Ventura. O GAL foi o responsável pela distribuição de senhas para as famílias.

A Ação de Cidadania aconteceu na Escola Municipal Aristóteles Comte Alencar e foi realizada pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). Entre os serviços ofertados estão a emissão de primeiras e segundas vias do Registro Geral (RG). O objetivo é que os beneficiados possam, dentre outras coisas, dar entrada nos auxílios dos governos estadual e federal.

