Ufam abre inscrições para o PSC na segunda-feira (15)

As inscrições ficarão abertas entre segunda-feira (15) e o dia 8 de setembro.

Para participar do PSC 1ª e 2ª Etapas, os estudantes devem preencher o formulário de inscrição na página da Comissão Permanente de Concursos (Compec), responsável pelas provas.

É preciso informar os números do:

Cadastro de Pessoa Física (CPF)

Carteira de Identidade (RG) e

Identificador Único do candidato (ID).

Além disso, é necessário efetuar o pagamento da taxa, no valor de R$ 90, preferencialmente, nas agências do Banco do Brasil.

A confirmação da inscrição ocorrerá por meio do Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), que será divulgado na página Compec no dia 4 de outubro, conforme o cronograma.

As provas do PSC 1ª e 2ª Etapas serão aplicadas nos municípios de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manaus e Parintins, no dia 23 de outubro de 2022 , das 8h30 às 12h30, horário de Manaus.