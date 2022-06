Ufam abre inscrições para cursos de idiomas

O Centro de Estudos de Línguas da Universidade Federal do Amazonas (CEL/ Ufam) oferece, através do Edital 003/2022, cursos de idiomas presenciais e remotos para o segundo semestre letivo de 2022.

As vagas serão destinadas tanto à comunidade interna quanto à comunidade externa da Ufam.

Cursos

Cursos especiais (de curta duração e on-line) de espanhol, francês e inglês; cursos de proficiência e leitura e compreensão de textos em espanhol, francês e inglês e cursos regulares (presenciais e on-line) de espanhol, francês, inglês, japonês, língua brasileira de sinais (Libras), entre outros, estão entre os cursos ofertados pelo CEL. Confira todos os cursos oferecidos no Edital 003/2022.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas de 1 a 12 julho, das 8h – de 01/07/2022 às 23h59, de 12/07/2022 – horário de Manaus (AM), mediante cadastramento no link CEL – Inscrições.

Após o cadastramento, o interessado receberá, via e-mail, as instruções para gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU), para pagamento da inscrição dos Cursos de Proficiência, Cursos Regulares ou a taxa única dos Cursos Especiais/Cursos de Curta Duração, conforme valores descritos no edital e como enviar o comprovante de pagamento da GRU;

Sobre o CEL

O Centro de Estudos de Línguas tem como objetivo oferecer cursos livres de idiomas a discentes, docentes, servidores da Ufam e à comunidade em geral, tanto para o desenvolvimento intelectual, quanto para atender às exigências do mercado de trabalho.

