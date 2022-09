Uefa confirma exclusão da Rússia da Eurocopa 2024

A Uefa, órgão que governa o futebol europeu, confirmou nesta terça-feira (20) que a Rússia não será incluída no sorteio das eliminatórias masculinas da Eurocopa 2024, após uma reunião de seu comitê executivo.

Um comunicado de imprensa da organização pontuou que “todas as equipas russas estão atualmente suspensas após a decisão do Comitê Executivo da Uefa de 28 de fevereiro de 2022, que foi confirmada pelo Tribunal Arbitral do Desporto a 15 de julho de 2022“.

“Portanto, a Rússia não está incluída no sorteio de qualificação para o Campeonato da Europa de Futebol da Uefa 2022-24″, acrescentou.

O comitê executivo se reuniu em Hvar, na Croácia, para aprovar o procedimento para o próximo sorteio das eliminatórias da Euro 2024, que ocorrerá no dia 9 de outubro em Frankfurt e incluirá 53 federações nacionais.

A Euro 2024 está programado para ser disputada na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho de 2024.

*Com CNN Brasil