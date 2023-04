UEA terá Ambulatório Modelo de saúde, moderno e preparado para especialidades, em 2024

O atendimento a especialidades médicas ganhará importante reforço em 2024 com a inauguração do Ambulatório projetado para integrar os cursos de saúde da Universidade

Após 22 anos de espera, a comunidade acadêmica da área de Saúde da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) será contemplada com o Ambulatório Modelo da instituição.

As obras de construção do prédio onde será instalado o ambiente de práticas acadêmicas e de atendimento médico à população começaram nesta semana. O espaço fica localizado na rua Barcelos, no bairro Cachoeirinha, e será anexo da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA/UEA).

A estrutura moderna, seguirá todos os padrões de atendimento eletivo de assistência à saúde em regime ambulatorial, terá seis andares e oferecerá serviço nas seguintes especialidades: clínica geral, pediatria, ginecologia e cirurgia geral.

Além disso, mais de 1,1 mil alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem e Odontologia da UEA poderão exercer, na prática, todo o conhecimento adquirido durante a graduação. A previsão é que em 12 meses o ambulatório seja entregue à comunidade acadêmica.

Segundo o reitor da UEA, professor André Zogahib, a iniciativa será um marco para a universidade. “A partir da criação do ambulatório, alunos de cursos da área de saúde terão o processo de aprendizagem aprimorado e serviços de atenção hospitalar básicos e fundamentais serão oferecidos à população”, ressaltou.

Conquista

Já a vice-reitora da UEA e docente do curso de Medicina, Kátia Couceiro, afirma que a qualidade do ensino será impactada positivamente com a construção do espaço. “Após 22 anos, a comunidade acadêmica da universidade passará a contar com um cenário adequado de prática para os alunos dos cursos da Saúde. Isso é uma conquista gigante. Além disso, o aspecto social é muito importante, pois o atendimento à população amazonense será ampliado e de qualidade”, destacou.

A professora Kátia Couceiro enfatiza, ainda, que a UEA tem professores altamente qualificados, doutores e mestres, que podem oferecer um atendimento diferenciado à população por meio do ambulatório e, ao mesmo tempo, oferecer, na prática, um ensino de excelência aos alunos da universidade.

A vice-reitora reforça que todo esforço para a criação do ambulatório da UEA não seria possível sem a ajuda e o apoio do governador Wilson Lima e do secretário de saúde Anoar Samad. “Usamos por muito tempo a rede pública do estado, mas quando temos a nossa própria casa, conseguimos fazer isso com mais qualidade, conseguimos ter mais alunos envolvidos.”

O subcoordenador do curso de Medicina da UEA, Antônio Eduardo Martinez Palhares, ressaltou que o Governo do Amazonas, por meio da UEA, está realizando um sonho antigo do curso de Medicina. “Sou egresso da UEA. E esse ambulatório é um sonho desde a primeira turma. Além de ser uma grande conquista, a nova estrutura fará enorme diferença no nosso ensino”, pontuou.

Para o coordenador do curso de Enfermagem da UEA, Manoel Luiz Neto, “as construções são de enorme importância, seja como hospital ou o ambulatório. E, sobretudo, no contexto de uma equipe composta por enfermeiros, médicos e odontólogos”, explicou.

Avaliação nota 5

De acordo com o professor, esse ambulatório é uma resposta social à população que tanto necessita de cuidados e atendimento nas várias especialidades. “A enfermagem contribui no cuidado de uma forma excelente e com qualidade. Um cuidado humanizado. Os enfermeiros da UEA têm avaliação nota 5 exatamente por isso. Porque a comunidade educativa é comprometida no processo formativo”, concluiu.

Com informações da UEA