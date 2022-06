UEA promove evento com participação de lideranças no Dia do Orgulho LGBTQIAP+

Evento acontece hoje (28), às 19h, no auditório da Reitoria, e será transmitido no canal da UEA, no YouTube

Diversidade, gênero, educação, saúde pública e direito à cidadania são as temáticas desenvolvidas pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), no evento “UEA de todas as cores: gênero, sexualidade e orgulho LGBTQIAP+ para uma sociedade mais plural e democrática”. O evento será no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+, hoje (28), às 19h, no auditório da Reitoria e será transmitido no canal da UEA, no YouTube. Para participar é necessário inscrever-se pelo formulário abaixo.

O objetivo do evento é mostrar reflexões da LGBTQIAP+ na instituição, assim trazendo a visibilidade de docentes, discentes, técnicos e comunidade envolvidos nas pautas, de modo a promover a diversidade, o acolhimento e a defesa de direitos na universidade.

O professor Diogo Navia, organizador do evento, explica que é uma honra receber as entidades e organizações convidadas. “Considero de muita importância esse evento tanto para cidade quanto para a universidade, de que pessoas da comunidade LGBTQIAP+, principalmente trans, tenham sua existência e falas reconhecidas e respeitadas”, ressalta o professor.

As entidades e organizações presentes no evento serão: Associação de Travestis, Transexuais e Transgêneros do Estado do Amazonas (Assotram); Kiki House of Shaolin; Miga Sua Louca; Casa Matagal; Casa Miga LGBT e Articulação de Mulheres Homoafetivas Aliadas do Amazonas (Alma).

Formulário de inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP1D_lks7z0zOm3vhu3_d-RwbFCOvFKJVX56rB3PdoP568OA/viewform

Com informações da UEA