UEA divulga resultados do Vestibular 2022, acesso 2023, e SIS

A divulgação dos resultados do Vestibular 2022, acesso 2023, e do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), foi marcada por muita emoção e choro de alegria. Candidatos e familiares souberam os resultados na manhã desta quinta-feira (05/01), na sede da Reitoria da Universidade, na zona centro-Sul de Manaus.

Logo cedo, os primeiros candidatos e pais começaram a chegar, ansiosos por ver seus nomes e de seus filhos na lista. Cada um com sua história, destacando sempre a luta, esforço e dedicação para a conquista da vaga. Eles foram recepcionados pelo Coral Tubones, da Escola Superior de Artes e Turismo (Esat/UEA).

O Vestibular e SIS 2022 tiveram um total de 57.845 inscritos, sendo 27.631 no primeiro e 30.214 no segundo, somando candidatos da capital e interior do Amazonas. Foram ofertadas 3.735 vagas, incluindo 246 para alunos indígenas e 749 para Pessoas com Deficiência (PcDs).

Na manhã desta quinta, o reitor da UEA, Prof. Dr. André Zogahib, ao lado do diretor da Comissão Geral de Concursos (CGC), o Prof. Dr. Jonas Oliveira, descerrou os panos que cobriam as faixas com os nomes dos candidatos. Não demorou para se ouvir os primeiros gritos de felicidade e muitos abraços.

A estudante Mariana Yasmin, de 19 anos, é do município de Eirunepé e foi aprovada para o curso de Medicina nas duas modalidades, tanto no Vestibular quanto no SIS. Ela falou emocionada sobre a trajetória de estudos e o sonho realizado.

“Eu nem sei o que pensar nesse momento, porque eu sempre sonhei com isso e agora aconteceu. Só sei que é um sonho que está se realizando e eu estou extasiada! Eu sou do interior, não sou da capital, então foi bem difícil, eu estudei sozinha com ajuda do meu irmão mais velho, que também faz Medicina, e agora a minha mãe vai ter dois filhos médicos”, afirmou a futura caloura.

O reitor André Zogahib não escondeu a felicidade ao ver a alegria de pais e dos atuais calouros da UEA.

“É uma satisfação e uma representatividade enorme, porque todo o trabalho da universidade começa com os novos alunos. Então são novos alunos, novas esperanças, novas expectativas de mudança, e que a Universidade oferece a toda a capital e interior do estado. Ver a alegria nos rostos destas pessoas é ver como a UEA é importante para a promoção das políticas públicas de educação do nosso estado.” disse.

Como forma de apresentar algumas das atividades realizadas na UEA aos futuros calouros, as equipes dos projetos da Escola Superior de Tecnologia (EST/UEA), Academia Stem/Ludus, Samsung Ocean e Leviatã, estiveram presentes com stands montados na recepção da Reitoria. A estudante Ana do Nascimento, do curso de Dança, realizou uma apresentação do solo “Raízes”.

Agora, os candidatos aprovados deverão efetuar a matrícula para garantir sua vaga na UEA. Eles devem comparecer às unidades acadêmicas de seus cursos, nos dias 25, 26 e 27 de janeiro. Cada curso terá uma data específica para a matrícula. Nesse período, devem ser entregues os documentos especificados no edital. Para mais informações, acesse o site www.uea.edu.br. As aulas iniciarão dia 8 de maio, tanto em Manaus quanto nos municípios amazonenses.

“A gente tem algo diferente nesses últimos certames, que é a inclusão dos PCDs, e eles iniciam agora esse processo de matrículas, onde nós precisamos fazer as bancas de validação dos processos de PCDs, então há envio de documentos, há entrevistas, e tudo isso está no edital de matrícula, então não acabou o processo, você tem que ler o edital de matrícula para verificar tudo que é necessário para que você não perca a sua fase”, afirmou o diretor-geral da Comissão de Concursos, Jonas Oliveira.

Provas

O Vestibular aconteceu nos dias 6 e 7 de novembro de 2022. As provas do SIS foram aplicadas no dia 8 do mesmo mês. A UEA ofertou 90 cursos para o certame, sendo 50 para a capital e 40 voltados ao interior. Dentre as novidades, destaque para as turmas dos cursos de Tecnologia em Gestão de Turismo; Tecnologia em Produção de Alimentos; Tecnologia em Agroecologia; Tecnologia em Produção Pesqueira; Tecnologia em Gestão Ambiental; e Tecnologia em Agrimensura.

A UEA ofertou, ainda, vagas para 10 municípios que não haviam sido contemplados em vestibulares passados: Apuí; Boa Vista do Ramos; Boca do Acre; Carauari; Jutaí; Novo Airão; Novo Aripuanã; Rio Preto da Eva; Santo Antônio do Içá; e São Sebastião do Uatumã.