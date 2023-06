UEA divulga 1ª chamada da matrícula do Vestibular e SIS 2022, acesso 2023, 2ª etapa

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulgou, nesta quinta-feira (1/6), a 2ª etapa de matrícula destinada aos candidatos classificados para os cursos com início das aulas no segundo semestre letivo de 2023 que acontecerá no período de 26 a 28/06/2023.

Os candidatos convocados para apresentação de documentação deverão imprimir e preencher o formulário “Ficha de Identificação do Candidato” que se encontra disponível no Portal da UEA e apresentá-lo com a respectiva documentação exigida, nas datas, horários e endereços especificado no item 1 do Edital de Matrícula.

Os candidatos convocados para os cursos de Enfermagem, Medicina e Odontologia, pertencentes ao grupo 4 do Edital nº 84/2022-GR/UEA, e grupo C do Edital nº 83/2022-GR/UEA, deverão firmar Termo de Compromisso referente ao § 5º, do art. 2º, da Lei 3972/2013, de 23/12/2013. O Termo de Compromisso deverá ser apresentado com reconhecimento de firma em Cartório.

A documentação exigida para a Matrícula Institucional encontra-se estabelecida no item 15, subitem 15.8, respectivamente do Edital nº Edital nº 84/2022-GR/UEA (Vestibular) e Edital nº 83/2022-GR/UEA (SIS)

O Edital de Matrícula Institucional nº 063/2023, lista dos convocados e formulários, encontram-se publicados nos links abaixo:

Vestibular

SIS