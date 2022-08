Turismo em Movimento mobiliza empresas e profissionais nos municípios do Alto Solimões

Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte contarão com orientação mercadológica, gestão, formalização empresarial, financiamento e licenciamento

A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), com o apoio das prefeituras municipais e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas do Amazonas (Sebrae/AM), realizou hoje (2) a reunião do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), com o intuito de coletar informações e ouvir sugestões do trade turístico de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus), com a participação de prestadores de serviço como donos de bares, restaurantes, hotéis, associações de artesanato, donos de agências de viagens, entre outros.

A reunião integra as ações da 11ª edição do Turismo em Movimento, no município de Tabatinga, iniciada ontem (1), com o objetivo de fomentar e potencializar as atividades turísticas na região do Alto Solimões. As ações na região seguem até dia 8 de agosto.

Na abertura da 11ª edição, na Escola Municipal José Carlos Mestrinho, participaram autoridades locais, como o prefeito de Tabatinga, Saul Nunes Bemerguy; a Secretária de Cultura e Turismo de Tabatinga, Mara Bemerguy; além do presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio. Também na segunda-feira, os operadores turísticos de Manaus fizeram um city tour para conhecer os atrativos turísticos de Tabatinga.

“O que está faltando em Tabatinga é exatamente o que foi feito hoje, coletar informações, principalmente, dos interessados e de pessoas que trabalham nesse trade turístico para que possamos, juntos, nos organizar no quesito de restaurantes, hotéis, bares, guias, taxistas e que possamos elaborar um grande projeto”, afirmou o empresário Hilal Hajar Hayssam.

Na próxima semana, a equipe da Amazonastur terá agenda extensa no Alto Solimões. Os municípios de Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte contarão com ações de visitas técnicas em atrativos turísticos, de fiscalização integrada com a participação da Polícia Turística do Amazonas (Politur), assim como demais ações de ordenamento turístico.

Cadastur

O Departamento de Registro e Sensibilização da Amazonastur atuará com atendimento técnico quanto à regularização dos prestadores que desenvolvem atividade turística, orientação sobre formalização, acesso ao Cadastur, cadastros iniciais e renovação de cadastro e divulgação da Campanha Alô Turista.

A programação também contempla a ‘Sessão de Negócios’, que tem como principal finalidade aproximar os operadores para que possam negociar potencialidades, parcerias de mercado e comerciais. Cinco operadores de serviços turísticos de Manaus estarão em contato com operadores dos municípios participantes.