A banda Tucumanus sobe ao palco do Cauxi Eletrizado amanhã (12), para homenagear dois ícones da música amazonense: Zezinho Corrêa e Teixeira de Manaus. O show acontece no Clube do Trabalhador (Avenida Cosme Ferreira, 7399) e os ingressos estão à venda por R$ 50, no site Sympla (sympla.com.br).

Segundo o guitarrista Denilson Novo, o grupo incluiu no repertório versões de “Fica Comigo”, que se tornou um clássico na voz de Zezinho Corrêa; “Deixa Meu Sax Entrar”, de Teixeira de Manaus; além de “Subindo Pelas Paredes”, de Nunes Filho; e “Itacoatiara”, da banda Platinados.

“Vamos levar um show vibrante e alto astral, com a formação completa e tem como grande diferencial as homenagens que faremos, com versões especiais de artistas amazonenses”, comenta o músico.

A Tucumanus, com 18 anos de estrada, tem Matheus Simões na bateria, Denilson Novo e Neil Armstrong Jr nas guitarras, Anderson Bessa Jr no trombone, Álvaro Nascimento no trompete, Igor Brasil na percussão, Mario Ruy no baixo e Clovis Rodrigues nos vocais.

“Para 2024, a nossa proposta é dar vazão às novas composições, realizar gravações e um novo videoclipe para divulgar em todas as plataformas”, destaca Denilson Novo.

Line-up

Na 12ª edição do bloco Cauxi Eletrizado, o show da Tucumanus inicia meia-noite e traz ainda sucessos da banda como “Chuveiro Natural”, “A Boca da Caboca”, “Até o Sol Sair” e releituras de músicas como “Jorge Maravilha”, de Chico Buarque.

Quem abre a programação da festa é a DJ Carol Amaral, às 17h, em seguida vem o grupo Couro Velho, às 18h, o show “Canta Parintins”, com David Assayag, Márcia Siqueira, Marcia Novo e Julio Persil; às 20h, e Banda Cauxi Eletrizado às 22h. A apresentação da Alaídenegão, com Davi Escobar nos vocais, começa à 1h e da Cabocrioulo às 2h.

É a primeira vez que o Cauxi Eletrizado é realizado no Clube do Trabalhador, com uma estrutura de praça de alimentação, espaços instagramáveis e bares para proporcionar melhor experiência ao público.

O evento tem como referência a memória dos antigos blocos de Carnaval, com repertório de marchinhas tradicionais, frevos, releituras de clássicos e concurso de fantasias. Os foliões mais criativos concorrem a prêmios como baldes com cerveja. A melhor fantasia é escolhida pelo público.

Com informações da assessoria