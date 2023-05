TSE nega recurso do PT contra Michelle Bolsonaro

Por unanimidade, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral rejeitaram nesta terça-feira (23) um recurso do Partido dos Trabalhadores (PT) por suposta propaganda eleitoral antecipada da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no pronunciamento em cadeia nacional em comemoração do Dia das Mães.

Os ministros analisaram um recurso do ministro Raul Araújo contra a decisão. Ele julgou a ação improcedente em junho do ano passado.

Na época, Araújo afirmou que a fala de Michelle “se limitou estritamente à exposição e ao esclarecimento à população, de maneira bem objetiva, da situação geradora da convocação, qual seja, a celebração do Dia das Mães e as ações implementadas pelo governo federal direcionadas a mulheres e mães brasileiras”.

No início do julgamento desta terça-feira, a defesa afirmou que, no vídeo, Michelle apenas parabenizou as mães pela data e falou de atos de governo, sem fazer ligação com as eleições.

