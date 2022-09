Trump anuncia apoio a reeleição de Bolsonaro

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou, em sua rede social Truth Social, apoiar a candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro. Na postagem, ele elogia o chefe do Executivo brasileiro: “chamado de ‘Trump dos Trópicos’, ele fez um ótimo trabalho para o povo maravilhoso do Brasil”.

“Ele é um grande homem que tem todo o meu apoio. nenhum outro líder me ligou tanto quanto ele quando eu estava na Casa Branca para pedir redução de tarifas e impostos. Bolsonaro ama o Brasil acima de tudo”, escreveu o norte-americano.

O apoio de Trump ocorreu um dia após os atos com cunho político de Bolsonaro no sete de setembro, dia em que se comemorou o Bicentenário da Independência do Brasil. O ex-presidente dos Estados Unidos é investigado por supostas fraudes fiscais envolvendo suas empresas e por sua possível participação na invasão do Capitólio, em janeiro de 2021.