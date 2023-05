Trio é preso por furto e receptação de mais de duas toneladas de café

Três indivíduos foram presos nesta quinta-feira (18) por furto e receptação de mais de duas toneladas de café pertencentes a uma empresa do ramo. O crime ocorreu no dia 13 de maio deste ano no bairro Lago Azul, zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado Ericson Tavares, titular do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações começaram assim que os representantes da empresa foram até a unidade policial na última quarta-feira (17) e registraram um Boletim de Ocorrência.

“O furto foi praticado por três indivíduos ao todo, sendo eles dois vigilantes de uma empresa de segurança terceirizada e um técnico mecânico da empresa de café. Os vigilantes foram os responsáveis por desligar câmeras de segurança do local durante 4 horas, para que, junto ao funcionário, pudessem desviar mais de duas toneladas de café”, relatou o delegado.

Ao longo desta quinta-feira, as equipes tiveram êxito em capturar um dos vigilante e o técnico mecânico. Em depoimento, eles afirmaram que iam vender o material para um comerciante de 24 anos.

“Fomos ao comércio do receptador, que fica localizado no bairro Novo Israel, também na zona Norte, e no local encontramos a carga furtada. O proprietário do estabelecimento estava em posse de uma arma de fogo, ocasião em que demos voz de prisão em flagrante”, disse Tavares.

As investigações irão continuar para localizar e prender o segundo vigilante e possível quarto envolvido nesta ação criminosa.

O técnico mecânico e o vigilante foram indiciados por furto qualificado e associação criminosa. O comerciante responderá por receptação qualificada, associação criminosa e porte irregular de arma de fogo.

*Com informações da assessoria