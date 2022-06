Três pessoas morrem em acidente aéreo no interior de SP

Três pessoas morreram na queda de um avião na área rural de Salto de Pirapora (SP) no fim da manhã deste sábado (25).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave perdeu força e bateu na fiação de uma rede de energia elétrica, caindo em uma plantação de eucaliptos. A causa do acidente é desconhecida. Duas vítimas foram identificadas como Antônio Carlos Quaresma Sanches Muller e Maria Inês Silva Muller.

Eles eram sócios em uma empresa de coleta e transporte de lixo na região de Sorocaba (SP). A terceira vítima não teve a identidade confirmada até a última atualização desta reportagem.

“A aeronave incendiou-se e foi totalmente consumida pelas chamas. As equipes do Corpo de Bombeiros extinguiram o incêndio na aeronave e na vegetação. Foram encontrados três corpos carbonizados”, informou a corporação.

A queda da aeronave mobilizou equipes dos bombeiros de Sorocaba e Votorantim (SP). O acidente foi por volta de meio-dia.

De acordo com as equipes de resgate, a aeronave decolou de um aeródromo particular de uma fazenda na cidade. O espaço está devidamente homologado, conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

*Com g1