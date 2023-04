Transplante capilar com fios da barba e tórax já é possível em Manaus na ‘Mais Cabello’

Técnicas e procedimentos inovadores são foco de investimento da empresa que tem entre os sócios o ator Malvino Salvador e a atriz Débora Secco

O transplante capilar é o principal meio para acabar com a calvície que afeta 42 milhões de pessoas no País, segundo a Sociedade Brasileira do Cabelo. No procedimento tradicional, os folículos são retirados de outras partes da cabeça e implantados onde não há mais fios. Mas o que fazer quando a pessoa não tem nenhuma área “doadora”?

A resposta inovadora que acaba de chegar em Manaus é o Body Hair Transplantation (em tradução livre, transplante de pelos corporais), no qual os pelos da barba, do tórax e do abdômen são retirados para serem transplantados nas áreas mais afetadas pela calvície.

De acordo com o médico Jurandir Carrascosa, especialista da clínica Mais Cabello, que trouxe a técnica para a cidade, os fios retirados destas áreas possuem grande capacidade de auto renovação e de crescimento rápido para gerar novas estruturas fortes, saudáveis e naturais em pouco meses.

“É um procedimento minimamente invasivo, com anestesia local com leve sedação acompanhado de um anestesista, validado em todo o mundo e realizado por uma equipe de especialistas capacitados e experientes da Mais Cabello, na qual o paciente tem pronta recuperação para retomar suas atividades normalmente”, explicou o especialista.

Crescimento

No período pré-transplante, o paciente passa por uma avaliação médica para verificar se há contraindicações inerentes ao problema que afeta seu couro cabeludo, seguido por exames cardiológicos de sua condição geral de saúde, comuns em todos os procedimentos de transplante capilar.

Carrascosa ressalta que em uma semana, os fios transplantados se integram ao organismo e começam a crescer a partir do terceiro mês, quando o procedimento é feito na área frontal da cabeça. Na região da coroa (parte central) o tempo varia de quatro a seis meses, por ser uma região menos vascularizada para nutrir os novos folículos. “O tempo médio para obtermos o resultado completo do transplante é de um ano, mas temos muitos pacientes que em seis meses já atingiram o objetivo totalmente”, acrescentou.

Para todos

Os transplantes capilares por muito tempo estiveram distantes da maioria das pessoas pelos altos custos, que muitas vezes incluíam até mesmo viagens para outros estados e países para realizar os procedimentos, além do longo tempo de recuperação que exigia afastamento de seu trabalho e atividades.

Este cenário mudou com a chegada da Mais Cabello em Manaus, em 2021, que além da redução drástica dos valores, e a elaboração de planos e soluções personalizadas para se encaixar no orçamento pessoal, trouxe para o Amazonas, o uso de novas tecnologias que revolucionaram o setor, tornando os procedimentos acessíveis para uma parcela cada vez maior da população.

“Nossa proposta de trabalho inclui as pessoas que antes não conseguiam pagar porque os transplantes e tratamentos capilares não são apenas uma questão estética, mas principalmente da saúde e bem estar psicológico dos pacientes, inclusive mulheres, que por uma série de fatores, tem sido cada vez mais afetadas pela calvície e tem procurado reverter este quadro”, disse o médico.

A Clínica Mais Cabello é líder em soluções capilares no Brasil, de forma definitiva e sem dor, com orçamento que cabe no bolso de cada paciente. A clínica fica na rua Javari, 684, Vieiralves.

