Trânsito sofre alteração no bairro Colônia Oliveira Machado

Com o avanço das obras de construção do pavimento rígido na avenida Presidente Kennedy com a avenida Rodrigo Otávio, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), irá alterar o fluxo de veículos na região do bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul, a partir da próxima segunda-feira, 9/1.

Os veículos que saem do porto do Chibatão não poderão mais seguir direto na estrada do Paredão em direção à avenida Presidente Kennedy, e terão a opção de conversão à direita e à esquerda no cruzamento com a avenida Felismino Soares.

A opção da estrada do Paredão à esquerda dá acesso à feira da Panair e bairro Educandos, e a opção à direita dá acesso à avenida Rodrigo Otávio em direção a rotatória da Suframa e Distrito Industrial.

O diretor de Engenharia do IMMU explicou que a mudança ocorre devido à necessidade do avanço da obra de construção do pavimento rígido.

“Este trabalho é necessário para reforçar o local por onde trafegam, principalmente, veículos pesados. Então, neste momento, há esta necessidade de mudança do fluxo de veículos para garantir a realização dos serviços”, explicou.

Agentes de trânsito e fiscais de transporte do IMMU estarão nas imediações do local para orientar condutores e passageiros do transporte público. Não haverá alteração do itinerário das linhas de ônibus urbanos durante a realização dessa fase da obra.